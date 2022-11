Studio Ekstraklasa. Pogrom pod Jasną Górą. Młody trener pomógł rywalom?

- Nie chciałbym, żeby tak było - mówi stanowczo Marek Jóźwiak, stały ekspert Studia Ekstraklasy. - Myślę, że pierwsze kolejki po przerwie zimowej nam to wyjaśnią. Niewykluczone, że Raków jeszcze się kadrowo wzmocni. W klubie wiedzą, że trzeba to zrobić, jeśli celem jest zdobycie tytułu, a potem skuteczna rywalizacja w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Do niedawna Wisła Płock była uważana za drużynę, która może do końca brać udział w wyścigu po tytuł mistrza Polski. Wydaje się, że pogrom doznany pod Jasną Górą całkowicie taką tezę dezaktualizuje.

Studio Ekstraklasa. Jóźwiak: Nie widziałem, żeby trener Stano próbował pomóc

- Raków kompletnie zdominował Wisłę i nie pozwolił jej wrócić do meczu - zauważył Jóźwiak. - Uwielbiam trenerów, którzy potrafią reagować na to, co się dzieją na murawie. Tutaj nie widziałem, żeby młody trener Pavol Stano próbował pomóc przegrywającej drużynie. Więcej energii kierował w stronę sędziego technicznego niż na to, co się dzieje na boisku.