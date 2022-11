Studio Ekstraklasa. Podolski zaczarował wszystkich. "Gol na ustach całej Europy"

Do największej niespodzianki minionej kolejki Ekstraklasy doszło w Szczecinie. Uchodząca za faworyta Pogoń uległa Górnikowi Zabrze 1-4. Ozdobą spotkania była bramka zdobyta przez Lukasa Podolskiego.

- Nie to, żebym klął jakoś szpetnie, ale powiem szczerze, że z zachwytem oglądałem powtórki tego gola. Precyzja techniczna, wykonanie, decyzja - to trzeba pochwalić. Podolski ewidentnie rośnie. Początki nie wyglądały dobrze, a to jest jednak kawał piłkarza - stwierdził prezes Radomiaka Sławomir Stempniewski, gość najnowszego wydania programu Interii.