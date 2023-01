27 stycznia do gry wróciła PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa tylko zremisował z Wisłą Płock, a Lech Poznań podzielił się punktami ze Stalą Mielec. Potknięcia konkurentów wykorzystała Legia Warszawa, która pokonała 3:2 Koronę Kielce i zmniejszyła stratę w tabeli do zespołu Marka Papszuna do siedmiu punktów.