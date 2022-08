Studio Ekstraklasa. Peszko doradza Lechowi: "Ja bym go brał. Płaciłbym i brał"

Oprac.: Łukasz Żurek Studio Ekstraklasa

Czy Lech Poznań nadal potrzebuje Damiana Kądziora? To pytanie padło w najnowszym odcinku Studia Ekstraklasa. - Ja bym go brał - odpowiedział bez wahania gość programu Sławomir Peszko. - Płaciłbym i brał. Pieniądze zostaną w Ekstraklasie, nie daje się ich na Zachód. Ten transfer mógłby dojść do skutku i powinien dojść do skutku. Jeśli Lech myśli o grze w fazie grupowej Ligi Konferencji, to potrzebuje takiego zawodnika.

Zdjęcie Damian Kądzior / Newspix