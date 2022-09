Studio Ekstraklasa. Nowy odcinek już dziś, na żywo, tylko w Interii

Radosław Majewski i Marek Jóźwiak ekspertami Studio Ekstraklasa

- Nasz program łączy kibiców z całego kraju: od Gdańska do Zabrza i od Szczecina po Białystok. Nasi goście zawsze mają do zaserwowania ciekawe informacje prosto z szatni, a także masę obserwacji po każdej kolejce. Wierzę, że w kolejnej odsłonie Studia Ekstraklasa czeka nas przynajmniej tyle emocji, co podczas niesamowitego finiszu naszej ligi w ubiegłym sezonie - zapewnia Sebastian Staszewski, prowadzący programu Studio Ekstraklasa.