Studio Ekstraklasa. Nowy odcinek już dziś, na żywo, tylko w Interii

Studio Ekstraklasa jest doskonale znanym programem dla wszystkich sympatyków najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Prowadzący Sebastian Staszewski, wraz ze swoimi gośćmi, po zakończeniu każdej kolejki omawia aktualne wydarzenia.



Program Studio Ekstraklasa będzie podzielony na kilka stałych segmentów m.in.:

· cotygodniowe podsumowanie kolejki,

· omówienie najlepszych i najgorszych akcji,

· przegląd mediów społecznościowych piłkarzy, trenerów, dziennikarzy i kibiców,

· sędziowskie kontrowersje.

Wszystkie odcinki będziecie mogli obejrzeć tutaj - KLIK.

Studio Ekstraklasa. Wojciech Cygan gościem trzeciego odcinka

W trzecim odcinku gościem Sebastiana Staszewskiego będzie Wojciech Cygan, wiceprezes PZPN i szef rady nadzorczej Rakowa Częstochowa. Gorącym tematem rozmowy z gościem może być ostatnia ligowa porażka Rakowa, który był faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze, a mimo to przegrał 0-1.

W programie swoimi spostrzeżeniami podzieli się też Marek Jóźwiak, który na poziomie Ekstraklasy zagrał w 263 meczach.

Panowie wspólnie podsumują 4. kolejkę PKO Ekstraklasy.

Nasz program łączy kibiców z całego kraju: od Gdańska do Zabrza i od Szczecina po Białystok. Nasi goście zawsze mają do zaserwowania ciekawe informacje prosto z szatni, a także masę obserwacji po każdej kolejce. Wierzę, że w kolejnej odsłonie Studia Ekstraklasa czeka nas przynajmniej tyle emocji, co podczas niesamowitego finiszu naszej ligi w ubiegłym sezonie - zapewnia Sebastian Staszewski, prowadzący programu Studio Ekstraklasa.