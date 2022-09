Studio Ekstraklasa. "Nie wchodźmy w buty Czesława Michniewicza"

Studio Ekstraklasa. "Chciałem kiedyś Kądziora"

Zgromadzeni w studio analizowali m.in. spotkanie Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław , zremisowane 1-1. Prowadzący program redaktor Staszewski chwalił formę zawodnika gliwiczan Damiana Kądziora. Do tego stopnia, że zastanawiał się, czy Kądzior nie jest w formie reprezentacyjnej.

Po czym zwrócił się z pytaniem do Stokowca: - Czy trener nie jest zaskoczony brakiem Damiana Kądziora wśród powołanych?

Szkoleniowiec przyznał, że jest fanem talentu byłego gracza Dinama Zagrzeb. Ale nie chciał oceniać powołań. - Nie wchodźmy w buty Czesława Michniewicza - zaapelował Stokowiec. On wie, jak chce grać, jakich zawodników potrzebuje. Ja Damiana kiedyś chciałem do Zagłębia ściągnąć. Wybrał wtedy Cracovię, ale finalnie do niej nie trafił. Fajnie, że Damian dobrze funkcjonuje w Gliwicach - podkreślał trener lubinian.