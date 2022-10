Studio Ekstraklasa. "Nic się w kwestii mistrzostwa Polski nie rozstrzygnęło"

Studio Ekstraklasa. "Lech może przegrać wszystko"

Z kolei Robert Podoliński wskazywał na wyzwania stojące teraz przed Lechem. - To kilka dni, w których Lech może przegrać wszystko, do czego szykował się w tym sezonie. Jeśli Villarreal ogra poznaniaków, to będzie dramat z Poznaniu. Lech ma ogromny potencjał piłkarski, ale może przegrać wszystko do czego przygotowywał się po zdobyciu mistrzostwa Polski - stwierdził były szkoleniowiec m.in. Cracovii.