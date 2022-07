Studio Ekstraklasa. Michał Pazdan zdradza swoje plany na przyszłość

Pazdana łączy z Jagiellonią jeszcze roczny kontrakt, kiedy wracał do Białegostoku, to wydawało się, że jest to powrót już na dobre. Okazuje się jednak, że w ostatnim czasie pojawiło się w jego kierunku kilka zagranicznych ofert.

- Miałem pół roku temu ofertę z Turcji, wiadomo jednak, jak to w Turcji wygląda. Jeśli zespół cię chce, to musisz odejść za darmo. Podobnie było na początku lipca, kiedy dostałem propozycję z beniaminka zaplecza tureckiej ekstraklasy. Wiek piłkarski się wydłuża, widać to chociażby po kontrakcie Roberta Lewandowskiego - przyznał obrońca Jagiellonii.

Michał Pazdan gościem Studia Ekstraklasa

Były reprezentant Polski we wrześniu skończy 35 lat, odniósł się więc także do ewentualnych planów co do zakończenia kariery. Jego zdaniem ważne jest, aby zbytnio się z taką decyzją nie pospieszyć.

- Najważniejsze to grać i żeby jak najdłużej być w ruchu. Każdy kolega, który już zakończył karierę powtarza mi, żebym grał jak najdłużej będę w stanie. Nie wiem co będzie za pół roku czy rok, ale po prostu chcę grać jak najdłużej, dopóki będzie mi to sprawiało przyjemność - 34-latek