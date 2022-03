Studio Ekstraklasa. Lukas Podolski poważnie to rozważa. Peszko ujawnia

W każdym odcinku Studio Ekstraklasa eksperci podsumowują najciekawsze wydarzenia kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj w poniedziałki o 20:00 NA ŻYWO w Interii! Partnerem projektu jest PKO Bank Polski.



Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniej ligowej kolejki był hucznie świętowany jubileusz Lecha Poznań. - Świetna atmosfera na stadionie, już dawno nie byłem na Lechu - przyznał były piłkarz "Kolejorza" Radosław Majewski.

Goście Staszewskiego rozmawiali o nowej-starej twarzy w Lechu, czyli o Tomaszu Kędziorze. Reprezentant Polski został niedawno ewakuowany z Ukrainy. Chwilowo zakotwiczył w Poznaniu. - Bardzo dobre było wsparcie trybun dla niego po tym, co przeszedł w ostatnich tygodniach. Pokazał się na boisku z niezłej strony. Zademonstrował to, co go zawsze cechowało: dośrodkowania w pełnym biegu - chwalił Peszko.

Reklama

Wideo Konferencja prasowa z CZESŁAWEM MICHNIEWICZEM (NA ŻYWO)

Zgromadzeni w studio zastanawiali się również czy Jagiellonia Białystok ma szanse spaść z Ekstraklasy? - Ogromne - oceniał Peszko. - Jedyne, kogo Wisła Kraków może "złapać" jeszcze w kontekście walki o utrzymanie to Zagłębie Lubin bądź Jagiellonia - upierał się piłkarz Wieczystej.

Studio Ekstraklasa. "Legia wszystkie siły przesunie na Puchar Polski"

Redaktor Staszewski i jego goście chwalili też efektowną grę Pogoni Szczecin, która pokonała Wisłę Kraków 4-1.

Natomiast zespół "Białej Gwiazdy" nie ma powodów do optymizmu, bo - mimo zmiany trenera i objęcia sterów przez Jerzego Brzęczka - nadal punktuje mizernie. - Zmiana, jaką widzą kibice Wisły to to, że pojawiła się determinacja w grze - zwracał uwagę Peszko. - Natomiast nie przekłada się to na punkty. Jak nie "złapią" Zagłębia albo Jagiellonii to będzie niestety spadek.

Z kolei aktualni mistrzowie Polski już - zdaniem piłkarza Wieczystej - mają problem utrzymania "z głowy". - Legia się już utrzymała. Teraz wszystkie siły przekierują na Puchar Polski, by jednak grać w Europie - uważa Peszko.

Przy okazji podsumowania meczu Górnika Zabrze Sławomir Peszko potwierdził, że Lukas Podolski bierze pod uwagę pozostanie w Ekstraklasie na kolejny sezon. - Jest duża szansa, że na kolejny rok zostanie w Ekstraklasie - ujawnił były reprezentant Polski.