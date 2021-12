W 19. odcinku programu "Studio Ekstraklasa" Sebastian Staszewski rozmawiał o wydarzeniach ostatniej kolejki z byłym selekcjonerem Franciszkiem Smudą i piłkarzem Wieczystej Radosławem Majewskim. "Studio Ekstraklasa" to program, który jest emitowany w każdy poniedziałek o godz. 20.00 aż do zakończenia sezonu piłkarskiego 2021/2022. Głównym sponsorem i partnerem projektu jest PKO Bank Polski.

Zgromadzeni w studio komentowali efektowne zwycięstwo Rakowa Częstochowa nad Jagiellonią 5-0. - Zoran Arsenić strzelił bramkę w meczu przeciwko swojemu byłemu klubowi. Cały sezon nie strzelasz, grasz przeciwko byłemu zespołowi i nagle wpada - wskazywał Majewski. - Z kolei Patryk Kun pokazał, że na swojej pozycji jest w pierwszej trójce ligi - ocenił.

Studio Ekstraklasa. Legia Warszawa. "Nenad Bjelica powiedziałby: Cirkus!"

Analizowano też kryzys Legii Warszawa, która ostatnio próbowała ratować się zmianą trenera. Przyjście Aleksandara Vukovicia pomogło jednak na krótko. Na koniec ligowego grania w tym roku "Wojskowi" przegrali z Radomiakiem aż 0-3. - Zimowanie Legii w strefie spadkowej to coś ekstraordynaryjnego - zaznaczył Staszewski. I dodał: - Patrzę na tę bramkę samobójczą Mateusza Wieteski i reakcję Artura Boruca. Groteskowa sytuacja. To było jak podsumowanie tej rundy w wykonaniu Legii Warszawa. Cirkus, jak by to powiedział Nenad Bjelica.

- W Legii nie może być trener bez autorytetu - uznał Smuda. I dodał: - W tej chwili uważa się, że Marek Papszun to trener numer jeden w Ekstraklasie. Moim zdaniem, lepiej dla Papszuna byłoby objąć Legię już w zimie, a nie w lecie.

Majewski mocno chwalił graczy Radomiaka po zwycięstwie na Łazienkowskiej. - Dwóch z zawodników sprowadzonych ostatnio do Radomiaka powinno być w Legii. Filipe Nascimento ma wielkie umiejętności, jeśli chodzi o technikę, o utrzymywanie się przy piłce. Z kolei Maurides - odbierz mu, co chcesz - ale lewą nogą potrafi wiązać rywali.

Studio Ekstraklasa. Piotr Stokowiec nie dla Niecieczy

W programie mowa była też o wydarzeniach w Zagłębiu Lubin. - Kto czyta Interię, ten wie, że we wtorek Piotr Stokowiec zostanie ogłoszony nowym szkoleniowcem Zagłębia Lubin. Bruk-Bet Termalica Nieciecza położyła na stole naprawdę atrakcyjną dla trenera ofertę, ale ostatecznie Zagłębie stanęło na wysokości zadania i przekonało Stokowca - zdradził redaktor Staszewski.

Zebrani w studiu goście podsumowali też postawę Górnika Zabrze w ostatnich spotkaniach. - Narzekaliśmy, że Górnik grał może fajnie, ale nie wygrywał meczów, że Łukasz Podolski nie ma liczb. A w tych ostatnich meczach Podolski bardzo dobrze grał w meczu z Pogonią, wcześniej też strzelił bramkę Górnikowi Łęczna. Z Lechem może trochę mało go było widać, ale we wcześniejszych meczach pokazywał, że dwie - trzy akcje zanotuje i tym samym zrobi też przewagę - podkreślał Majewski.

