W najnowszym odcinku programu "Studio Ekstraklasa" gośćmi Sebastiana Staszewskiego byli Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN oraz Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.



W każdym odcinku eksperci podsumowują najciekawsze wydarzenia kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj w poniedziałki o 20:00 NA ŻYWO w Interii! Partnerem projektu jest PKO Bank Polski.



Tym razem program miał wyjątkową tematykę - najwięcej uwagi poświęcono kwestiom związanym z wojną na Ukrainie i związanymi z tym wyzwaniami, również dla świata futbolu.

Prowadzący program Sebastian Staszewski próbował dociec, co dalej z meczem barażowym reprezentacji Polski, który według pierwotnego planu miała grać z kadrą Rosji. - Formalnej odpowiedzi z FIFA jeszcze nie otrzymaliśmy na te nasze zapytania. W związku z tym, że scenariuszy jest kilka, to FIFA wszystkie te scenariusze analizuje. Natomiast FIFA zachowuje tu daleko idącą ostrożność. Najsprawiedliwszym i najbardziej rozsądnym scenariuszem byłoby ukaranie Rosji walkowerem, a dla nas wolny los i gra Polski ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy. My jednak głośno o tym nie mówimy, nie chcemy być posądzonymi o to, że chcieliśmy wykluczenia Rosji po to, by ten wolny los zdobyć - mówił Wachowski.

I dodał: - My jesteśmy gotowi na każdy z tych scenariuszy. Nawet na taki, że 24-ego będziemy musieli rozegrać jakiś mecz eliminacyjny, bez względu na to, gdzie ten mecz miałby się odbyć. Również na potencjalny mecz towarzyski. Trener Czesław Michniewicz naciska na możliwość rozegrania jakiegoś meczu towarzyskiego.

Wachowski odniósł się też do pojawiających się informacji, że Rosja nie złożyła jeszcze skargi do CAS. - Mam nieoficjalnie informację, że ta skarga Rosji do CAS wpłynęła - zdradził Wachowski.

Studio Ekstraklasa. Sekretarz PZPN mówi o pomocy dla rodziny Jarmolenki

Sebastian Staszewski i jego goście rozmawiali też o ułatwieniach dla ukraińskich zawodników, jakie wprowadził PZPN oraz o nowych regulacjach FIFA, o których piszemy też tutaj: FIFA podjęła decyzję w sprawie graczy z Rosji i Ukrainy.

- Będą środki dla szkółek piłkarskich, które przyjmują dzieci z Ukrainy - zaznaczył Wachowski. - Na stronie FIFA pojawiła się niedawno świeża informacja, że ci zawodnicy, którzy są obcokrajowcami i grali na Ukrainie mogą swobodnie przechodzić do klubów z innych federacji. Natomiast zawodnicy grający na terenie Federacji Rosyjskiej będą mogli zawieszać stosowanie swoich kontraktów jednostronnie do końca czerwca.

W ostatnich dniach PZPN działał nie tylko w sprawie ściągnięcia do Polski kadrowicza Tomasza Kędziory, który przebywał w atakowanym Kijowie wraz z rodziną. - Pomagaliśmy rodzinie Andrija Jarmolenki oraz hiszpańskim trenerom reprezentacji kobiet Ukrainy - dotrzeć do Krakowa, a z Krakowa do Frankfurtu i potem do Barcelony - zaznaczył sekretarz PZPN.