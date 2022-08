Studio Ekstraklasa. Carlitos wraca do Ekstraklasy. "Potrafi strzelić gola z niczego"

W środę dwuletni kontrakt z Legią Warszawa podpisać ma Carlitos, były król strzelców polskiej Ekstraklasy. To może być najważniejszy transfer stołecznego zespołu tego lata. - Pamiętamy go z doskonałych dryblingów. Potrafi zdobyć bramkę z niczego. To nie jest piłkarz do gry na pół godziny, tylko do pierwszego składu - ocenia Radosław Majewski, stały ekspert Studia Ekstraklasa.

Zdjęcie Carlitos w koszulce Legii Warszawa / Rafał Oleksiewicz / Newspix