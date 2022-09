Piotr Stokowiec się broni. "Musi być trochę mięsa, chyba, że jest wege zupa"

- Nie interesują nas - jako klubu - te wszystkie przepisy, Pro Junior System. To, że stawiamy na młodych wynika z naszego DNA. Nie ma żadnego nacisku. Ci chłopcy po prostu na to zasługują i taka jest filozofia klubu - zaznaczał szkoleniowiec.

Nie ukrywał, że to nie jest łatwa droga. - Mamy świetną akademię, mistrzostwo Polski ostatnio U-18, U-17. Wprowadzamy, rozwijamy młodych zawodników. Można byłoby iść na skróty. Natomiast my idziemy taką drogą, że chcemy wychowywać takich zawodników, jak Łukasz Łakomy - podkreślał Stokowiec. - Pociechę potem mają z tego trenerzy reprezentacji młodzieżowych. To droga dla nas trochę trudniejsza, ale cieszę się, że z niej nie schodzimy.