Mateusz Wieteska z Legii szczerze o swoim potencjalnym transferze. "Na razie jest krucho"

Studio Ekstraklasa powraca w nowym sezonie. W pierwszym odcinku kolejnej odsłony programu gośćmi Sebastiana Staszewskiego byli Artur Boruc i Mateusz Wieteska.

Studio Ekstraklasa. Mateusz Wieteska o zagranicznej ofercie

Obrońca Legii opowiedział Sebastianowi Staszewskiemu, jak wygląda jego aktualna sytuacja w warszawskim klubie. Czy jest szansa na to, że wkrótce dostanie zgodę na zagraniczny transfer?

- Oferta jest i wiem o tym, że jest. Na razie nie dostałem zgody, by móc odejść. Jeszcze będziemy negocjować, zobaczymy jak to będzie. Fajnie byłoby się sprawdzić w jednej z TOP 5 lig na świecie. Ale na razie jest krucho z liczbą stoperów w Legii. Zobaczymy, czy ta sytuacja się poprawi i będziemy wówczas może myśleć co dalej - podkreślał Wieteska.

Staszewski dopytywał, czy chodzi o Auxerre, ale Wieteska podsumował to jedynie uśmiechem. Mówi się bowiem, że Wieteska może liczyć na zaintresowanie klubu z Ligue 1.

