Ostatnim klubem Gikiewicza był... indyjski Chennaiyin FC , którego barw bronił do czerwca 2022 roku. Od tamtej pory napastnik nie znalazł nowej przystani. Czy wkrótce się to zmieni?

Łukasz Gikiewicz z egzotyczną ofertą

Zapytał go o to podczas programu "Studio Ekstraklasa" w Interii Sebastian Staszewski. "Giki" zdradził, że możliwość przejścia do Resovii Rzeszów w praktyce się zamknęła. Unikał przy tym szczegółów sprawy. - Czekam, niech oni zabiorą głos, a potem ja powiem jak to wygląda - powiedział.