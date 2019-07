Przegapiłeś Runmageddon? Nic straconego! Przed nami jeszcze kolejne osiem wydarzeń najpopularniejszego w Polsce cyklu ekstremalnych biegów z przeszkodami - Runmageddon.

Sprawdź gdzie i kiedy będzie można poczuć smak ekstremalnego wyzwania i wybierz, czy wolisz jego błotne, morskie, górnicze, górskie czy może miejskie oblicze!

Zdjęcie Kalendarz Runmageddonu 2019 / Runmageddon / materiały prasowe

Runmageddon Szczecin

3 - 4 sierpnia 2019 r.

Jeszcze nigdy w stolicy Pomorza Zachodniego nie było Runmageddonu, tym bardziej warto po raz pierwszy wystartować właśnie w nim. Na uczestników czekają trzy formuł dla dorosłych, w tym dwie dla osób po 16 roku życia i jedna dla dzieci i specjalna dla młodzieży! Intro - dystans 3 km i ponad 15 przeszkód, rekrut - 6 km z minimum 30 przeszkodami, classic - 12 km z co najmniej 50 przeszkodami oraz Runmageddon Kids (1 km, około 10 przeszkód) dla dzieci w wieku 4-11 lat i junior (2 km, w okolicach 15 przeszkód) dla młodzieży w przedziale wiekowym 12-15 lat.

Runmageddon Łódź

17 sierpnia 2019 r.

Jednodniowy wycisk dla mieszkańców Polski centralnej oraz runmageddończyków z całego kraju. Osoby, które zdecydują się na start będą mogły sprawdzić się w pięciu formułach: trzech dla dorosłych oraz po jednej dla nastolatków i dzieci. Pełnoletni oraz ci, którzy ukończyli 16 lat będą mogli zmierzyć się z przygotowaną specjalnie dla sportowych debiutantów trzykilometrową formułą intro z 15 przeszkodami. Śmiałkowie, którzy szukają nieco większych wrażeń, będą mogli wybierać między startem w formule rekrut (6 kilometrów, 30 przeszkód) w wersji dziennej lub nocnej. Nastolatkowie między 12-15 rokiem życia spróbują swoich sił w Runmageddonie junior, gdzie czekać ich będzie dwukilometrowa trasa z 15 przeszkodami, zaś dzieci w wieku 4-11 lat przeżyją niecodzienną przygodę pokonując jednokilometrową formułę kids najeżoną 10 przeszkodami.



Zdjęcie Runmageddon Gdynia / Runmageddon / materiały prasowe

Runmageddon JSW S.A.

31 sierpnia - 01 września 2019 r.

Górniczy Runmageddon tym razem wyląduje w Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice. Podczas tego wydarzenie uczestnicy będą mogli wziąć w znanych i lubianych formułach Runmageddonu: intro (3 km i 15 przeszkód), rekrut (6 km i 30 przeszkód), classic (12 km, 50 przeszkód), kids ( 1 km, 10 przeszkód), junior (2 km i 15 przeszkód). Niespodzianką wydarzenia będzie nowa formuła - bieg 12h, czyli dwunastogodzinny bieg z przeszkodami.



Runmageddon Warszawa

14-15 września 2019 r

Pierwszy powakacyjny Runmageddon zawita w połowie września do stolicy. Uczestnicy będą mogli pokonać formuły: intro, classic i rekrut w wersji dziennej i nocnej! Dla młodszych adeptów walki z przeszkodami zaplanowana zostanie trasa junior i kids!



Runmageddon GLOBAL Kaukaz

21-27 września 2019 r.

W tym roku przed fanami ekstremalnych sportów organizator postawi jeszcze jedno zagraniczne wyzwanie - Runmageddon Kaukaz. W jego trakcie uczestnicy mierzyć się będą z 4 biegowymi trasami. Każdego dnia pokonywać będą od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów po terenie malowniczych i niekiedy monumentalnych gór Kaukaz. Startujący będą mieli do wyboru 4 formuły: 50 lub 100 kilometrów z przeszkodami lub też bez nich.

Zdjęcie Runmageddon Kraków / Runmageddon / materiały prasowe

Runmageddon Gdańsk

28-29 września 2019 r.

Miasto Gdańsk po raz kolejny będzie gospodarzem ekstremalnego biegu z przeszkodami i wraz z organizatorem Runmageddonu dostarczy mieszkańcom Pomorza oraz runmageddończykom z całej Polski mnóstwa emocji. W trakcie dwudniowego eventu chętni będą mogli wystartować w formułach: intro, rekrut i classic oraz Runmageddonie kids i junior.

Górski Runmageddon Kocierz - gm. Andrychów

5-6 października 2019 r.

Październik w górach należeć będzie do Runmageddonu. W dniach 5-6.10.2019 ekstremalny bieg zaproponuje uczestnikom aż sześć formuł! Trasa intro to dystans 3 km i ponad 15 przeszkód, rekrut - 6 km z minimum 30 przeszkodami, hardcore - 12 km z co najmniej 70 przeszkodami i mordercza trasa ultra o długości 42 km i z aż 140 przeszkodami. Dla dzieci w wieku 4-11 lat przygotowano Runmageddon kids (1 km, około 10 przeszkód), a dla starszaków formułę junior (2 km, w okolicach 15 przeszkód), w której może wziąć udział młodzież w przedziale wiekowym 12-15 lat.

Zdjęcie Runmageddon / Runmageddon / materiały prasowe

Finał Ligi Runmageddonu Wrocław

19-20 października 2019 r.

Sezon 2019 Runmageddon zakończy w stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu! Kultowy bieg z przeszkodami zachęci do startu w 6 klasycznych formułach: intro, rekrut, kids, junior i jednej - wielkiego finału... Wielki Finał odbędzie się na trasie o długości 10 km z 50 przeszkodami.



