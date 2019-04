Ekstremalny bieg z przeszkodami nad morzem, jeziorem, w górach, czy też w pięknych polskich miastach. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz i gdzie szukasz sportowych przygód istnieje szansa, że w roku 2019 natkniesz się na niecodzienne, ekstremalne i unikalne wyzwanie, jakim jest Runmageddon.

Organizatorzy cyklu ekstremalnych biegów z przeszkodami zapowiedzieli już jak wyglądać będzie pierwsza połowa roku z Runmageddonem i gdzie fani ekstremalnego szaleństwa będą mogli się z nim zmierzyć. Jedno jest pewne w pierwszym półroczu osoby, które zamarzyły o starcie w ekstremalnym biegu z przeszkodami, będą mogły sprawdzić swoją siłę i charakter w kilku lokalizacjach. Pierwszą wiosenną będzie Runmageddon we Wrocławiu, który odbędzie się w weekend 13-14 kwietnia 2019 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice. Kwietniowe wydarzenie będzie wyjątkowe, bo urodzinowe. Startujący, kibice i organizatorzy świętować będą pięć lat RMG.



Maj z Runmageddonem

Kolejny Runmageddon, tym razem majowy, rozegrany będzie na miejskiej plaży w Ełku. W dniach 1-3 maja runmageddończycy z całej Polski będą mogli spotkać się w uroczym mieście nad jeziorem Ełckim i spędzić tam razem majówkę, mierząc się ze sportowym wyzwaniem i ciesząc ekstremalną zabawą. Trzydniowy event przyciągnie osoby, które mają ochotę sprawdzić się na dystansie formuły Hardcore - 21 kilometrów z ponad 70 przeszkodami. Będzie też okazją dla tych którzy chcą przetestować swoją siłę i charakter pokonując Intro, Rekrut czy też Junior i Kids. Maj rozpocznie się Ełkiem, a zakończy Warszawą. W miedzy czasie, w dniach 11-12 maja ekstremalne szaleństwo dotrze do Krakowa a dokładniej - do Liszek. Tam nad malowniczym jeziorem ponownie odbędzie się mokry i ekstremalny Runmageddon Kraków. W kolejny weekend 25-26 maja warszawska edycja ekstremalnego biegu z przeszkodami odbędzie się wraz z największymi sportowymi targami Go Active Show. Uczestnicy, którzy wystartują w Runmageddonie Warszawa, przeżyją nie tylko niezapomnianą przygodę pokonując ekstremalny bieg, ale dodatkowo będą mogli skorzystać z atrakcji niezwykle interesujących targów.



Czerwcowe ekstremalne biegi z przeszkodami

Czerwiec rozpocznie się pełnym piasku i morskiej wody Runmageddonem Trójmiasto ( 8-9 czerwca 2019 ), a zakończy się w dniach 22-23 pierwszym dwudniowym eventem Runmageddon Poznań.

Tak zapowiada się pierwsze półrocze Runmageddonu, a gdzie jeszcze, w kolejnych miesiącach osoby, szykujące się do startu w tym najpopularniejszym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie biegu z przeszkodami, będą mogły wziąć udział? Pewne jest już, że w dniach 3-4 sierpnia Runmageddon pierwszy raz zawita do Szczecina ,a w połowie miesiąca, a dokładnie 17 sierpnia odbędzie się jednodniowy event w Łodzi.

Z jesiennych wydarzeń, Runmageddon zapowiedział już wydarzenie w polskich górach i zaplanował je na 5-6 października. Tam sympatycy górskich biegów z przeszkodami znajdą prawdziwie malownicze trasy i dostaną niezły wycisk. Będą mogli sprawdzić się we wszystkich dostępnych formułach Runmageddonu od Intro 3 kilometrów z 15 przeszkodami do 42 kilometrowego Ultra z ponad 140 przeszkodami.

