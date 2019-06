Sportowy weekend dla całej rodziny, czyli Runmageddon Poznań

Czy można być za małym na Runmageddon? Absolutnie nie, bo człowiek w pewnym sensie rodzi się runmageddończykiem. Przekonać się o tym będą mogli rodzice, którzy wystartują 22 i 23 czerwca w podpoznańskiej edycji biegu z przeszkodami.

Zdjęcie Runmageddon Poznań /Runmageddon /materiały prasowe

Dla dorosłych, organizator przewidział "błotne starcie" i pokonywanie trudnych konstrukcji. W wielkopolskim Country Parku "Pod Gajem" będą oni mogli wystartować w trzech formułach:

Intro - 3 km i 15+ przeszkód,

Rekrut - 6 km i 30+ przeszkód,

Classic - 12 km i 50+ przeszkód.

Reklama

Świetnie mogą się bawić całe rodziny. W Poznaniu odbędą się też biegi dla dzieci między 4 a 11 rokiem życia. Dystans 1 km, a liczba przeszkód to przynajmniej 10. Dzieci startują w seriach podzielonych według wieku, więc zdrowa rywalizacja będzie zapewniona. A jeszcze bardziej pewna jest dobra zabawa. Czy jest coś, co dzieci lubią robić bardziej niż rozchlapanie wody, wbiegnięcie w błoto albo wspinanie się na bezpieczne konstrukcje? Do tego bieg kończy się medalem, a dla dziecka to powód do dumy na wiele lat.

Absolutną nowością, której jeszcze w Poznaniu na żadnym Runmageddonie nie było, jest formuła Junior. Przeznaczona jest dla nastolatków między 12 a 15 rokiem życia. Na nieco dłuższej, liczącej 2 km trasie, młodzi ludzie będą mieli do pokonania co najmniej 15 przeszkód.

Zdjęcie Runmageddon Poznań / Runmageddon / materiały prasowe

16-latki wybrać mogą trasę Intro lub Rekrut - oczywiście za (osobistą) zgodą rodzica. Chociaż regulamin tego nie wymaga, to mogą też pobiec razem z mamą albo tatą, a walory rodzinne takiego startu trudno przecenić.

Szczegóły i zapisy na Runmageddon Poznań dostępne są na stronie.

Uwaga! Tuż po wielkopolskim evencie przyjdzie czas na zmierzenie się po raz pierwszy z Runmageddonem Family. Nowa formuła dostępna będzie podczas śląskiej edycji w sportowej arenie, na którą serdecznie zaprasza sam organizator Runmageddonu jak i miasto Gliwice. Runmageddon Gliwice zaplanowany jest na dni 6-7 lipca 2019 r.