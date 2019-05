Tegoroczny, warszawski Runmageddon zapowiada się niezwykle emocjonująco. Będą nowe trasy zaplanowane na terenie Ptak Warsaw Expo, ekscytujące przeszkody oraz wyjątkowa okazja do poznania oferty największych w Polsce targów sportowych Go Active Show.

Weekend 25-26 maja br. będzie interesujący zarówno dla fanów sportu, ekstremalnych wyzwań, jak i pasjonatów niecodziennej zabawy, a to za sprawą dwóch iście sportowych wydarzeń Runmageddonu i Targów Go Active Show. Podczas weekendu 25-26 maja br. Uczestnicy Runmageddonu będą mogli zarówno zmierzyć się z wyzwaniem, jakie zaplanuje dla nich organizator oraz wziąć udział w targach sportowych. Dorośli startujący otrzymają bilet uprawniający do wejścia danego dnia na teren Go Active Show, dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w nich razem z opiekunem.



Chcąc pokonać warszawski Runmageddon można wybrać pomiędzy trzema formułami dla dorosłych. Pierwsza z nich Intro polega na przebiegnięciu 3 kilometrów i stawieniu czoła 15 przeszkodom. To dystans idealny dla osób, które pierwszy raz mówią "Tak" runmageddonowej przygodzie. Druga z nich, Rekrut to propozycja dla nieco bardziej przygotowanych fizycznie, których zadaniem jest zmierzenie się z sześcioma kilometrami oraz 30 utrudnieniami. Te dwie formuły pokonywać też mogą osoby po 16 roku życia, ale tylko za pisemną, osobistą zgodą rodzica. Trzecia to Classic, tylko dla pełnoletnich, czyli 12 kilometrów utkanych ponad 50 przeszkodami. Organizatorzy Runmageddon Ptak Warsaw Expo zapewnią też nie lada frajdę dzieciom i młodzieży. Trasa Runmageddonu Kids (1 km i 10 przeszkód) pozwoli "wybawić się" dzieciom w wieku 4-11 lat, a Runmageddonu Junior będzie stanowić niezłą gratkę dla nastolatków od 12 do 15 roku życia.



Do tej pory na udział w tegorocznej warszawskiej edycję zdecydowało się już ponad 5 500 osób, ale zapisy ciągle trwają. Jak podkreślają uczestnicy, którzy już kilkakrotnie pokonali ekstremalny bieg z przeszkodami - Runmageddon to coś więcej niż bieg z przeszkodami. To sprawdzian silnej woli i zastrzyk energii oraz wiary w swoje możliwości.

Runmageddon Ptak Warsaw Expo będzie wyjątkową dawką sportowej energii, dlatego warto wybrać formułę dla siebie i zapisać się do udziału w tym najpopularniejszym w Polsce ekstremalnym biegu z przeszkodami. Zapisanie się na wydarzenie możliwe jest pod tym linkiem.