Bieg w tunelu górniczym, pełzanie pod kopalnianą koparką, górniczy szlam w kopalnianych wagonikach. W ostatni weekend wakacji Runmageddon wraca na Górny Śląsk. Wraca – bo właśnie na Śląsku zaczęła się historia tej imprezy. Od mieszkania po babci w Gliwicach.

Zdjęcie Runmageddon Silesia /Runmageddon /materiały prasowe

Stąd wywodzi się właśnie szef i twórca Runmageddonu, Jaro Bieniecki. Kiedy sześć lat temu tworzył Runmageddon musiał jakoś sfinansować pierwszy event. Sprzedał w tym celu mieszkanie w Gliwicach odziedziczone po babci.

Dziś Runmageddon to najpotężniejszy w Polsce bieg przeszkodowy, startuje w nim kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie, co roku odbywa się kilkanaście eventów. W weekend 31 sierpnia/ 1 września w Knurowie (10 km od Gliwic) odbędzie się Runmageddon Silesia. Jedno z naczelnych haseł zawodów to: "Zmieniamy wodę na wungiel".

- Ściągamy sprzęt z kopalni. Będą kolaski, ringi górnicze, koparki i wagoniki. Pod koparką będziemy pełzać. Będzie też tunel górniczy, kilkunastometrowy podziemny odcinek obelkowany jak w kopalni, którym trzeba będzie przebiec - opowiada dyrektor imprezy Eryk Winiarski. - Wykorzystujemy też wagoniki z górniczym szlamem. Zamiast zwykłego runmageddonowego błota na Silesii będzie szlam węglowy, czarna, błotnista maź.

Zdjęcie Runmageddon Silesia / Runmageddon / materiały prasowe

Zawodnicy wystartują na trasach Intro (3 km, 15 przeszkód), Rekrut (6 km, 30 przeszkód), Classic (12 km, 50 przeszkód). Dla dzieci i nastolatków będą trasy Kids (1 km, 10 przeszkód) i Junior (2 km, 15 przeszkód). Natomiast - i to jest absolutna nowość - dla najtwardszych z twardych zostanie rozegrany Runmageddon w formule 12-godzinnej.

- 12-godzinny Runmageddon zostanie rozegrany po raz pierwszy w historii. Zawodnicy będą pokonywać na pętlę Classica w niedzielę od godziny 7 do 19. Żeby nie musieli cały czas robić burpeesów za ominięte przeszkody, część przeszkód wyłączymy. Zarówno te najtrudniejsze technicznie, jak i szlam. Bo bieganie w ubłoconym ubraniu przez cały dzień, to już przesadny hard core - mówi Winiarski.

Organizatorzy dbają o silnie śląski charakter imprezy. Biegaczom będzie towarzyszyć orkiestra górnicza z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Będziemy biegać przez hałdy i przez teren kopalni. Każdy słyszał w przedszkolu, że "ciężka jest praca górnika", a teraz będzie mógł tego w jakimś stopniu doświadczyć - podsumowuje Winiarski. - To impreza dla ludzi, którym nie wystarcza zwykłe ściganie, chcą to zrobić w klimacie niemożliwym do odtworzenia w żadnym innym miejscu w Polsce.

Zostały jeszcze ostatnie miejsca na wszystkie formuły. Zapisy tutaj.



Wpisowe od 39 pln (kids), 69 pln (junior) i 149 pln (intro) do 350 pln (formuła 12 h).