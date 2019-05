Ekstremalny bieg przeszkodowy odbędzie się w najbliższy weekend, 11-12 maja, nad zalewem w Kryspinowie. Obok dorosłych, na specjalnej trasie powalczą dzieci. Wśród setek uczestników nie zabraknie też reprezentacji Interii.

Zdjęcie Runmageddon /Runmageddon /materiały prasowe

Do kolejnej edycji Runmageddonu pozostało już naprawdę niewiele czasu. Szkoła charakterów i zatrzęsienie przeszkód to propozycja na najbliższy weekend, którą warto wziąć pod uwagę, nawet jeśli wydaje się to być arcytrudnym zadaniem.

Wśród miłośników mocnych wrażeń znajdzie się 12-osobowa drużyna Interii, która powalczy na dystansie Rekruta. Kapitanem pogromców przeszkód została szefowa działu HR - Magdalena Wawrzynów-Zawadzka.

Zdjęcie Runmageddon / Runmageddon / materiały prasowe

11 i 12 maja nad zalewem w Kryspinowie zmierzą się śmiałkowie w kilku kategoriach. Wśród bogatej oferty zawodów można wystartować w debiutującej w Krakowie wersji Nocnego Rekruta. Na sześciokilometrowej trasie, pod osłoną nocy, organizatorzy przygotowali aż 30 specjalnych przeszkód. Do wyboru pozostały jeszcze dystanse: Intro, Rekrut, Classic, Junior oraz Kids.

Wszechobecne błoto nie będzie też straszne tym najmłodszym. Jak powszechnie wiadomo, brudne dzieci to szczęśliwe dzieci. Oprócz wyzwania dla dorosłych, Runmageddon jest też niecodzienną propozycją spędzenia weekendu całą rodziną. Dzieci mogą wziąć udział w zabawie od czwartego roku życia. Runmageddon Kids zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych do 11 lat włącznie.

Zdjęcie Runmageddon / Runmageddon / materiały prasowe

Na każdy z dystansów dostępne są jeszcze ostatnie pakiety startowe (ceny kształtują się od 140 zł do 249 zł, a dla dzieci od 39 zł). Do tej pory największym zainteresowaniem cieszy się wyzwanie Rekruta. Najdłuższa trasa przygotowana przez organizatorów to aż 12 km z 50 przeszkodami.

