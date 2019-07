Brak formy powstrzymuje cię przed podjęciem nowego wyzwania? A może nie masz motywacji, by zmienić swoje życie, wstać z kanapy i zadbać o swoje zdrowie fizyczne? Runmageddon to idealne rozwiązanie. Oprócz fantastycznej zabawy i niezapomnianych wspomnień ekstremalny bieg z przeszkodami da ci siłę i chęci do tego, by zamienić się w prawdziwego sportowego świra.

Zdjęcie Runmageddon Gdynia /Runmageddon /materiały prasowe

Niespełna trzy tygodnie, tyle pozostało do kolejnego w tym sezonie Runmageddonu. Tym razem to Szczecin będzie gościł tysiące śmiałków, którzy powalczą na trasach naszpikowanych różnorakimi przeszkodami. Po raz kolejny, do runmageddonowej rodziny dołączy sporo nowych twarzy - obecnie zapisanych na debiut swojego życia jest ponad 1700 osób, a najwięcej z nich wybrało na swój pierwszy raz formułę Rekrut, czyli trasę o długości 6 kilometrów z 30 przeszkodami.

Reklama

- Kiedyś moim ulubionym sportem był leżing kanapowy i oglądanie telewizji. Wszystko zmieniło się po ubiegłorocznym starcie w Runmageddonie. Nie dość, że poznałam na trasie fantastycznych ludzi, z którymi teraz jeździmy na kolejne eventy, to jeszcze dostałam porządny zastrzyk motywacji, by zadbać o siebie. Dziś ważę 15 kilogramów mniej i coraz częściej udaje mi się pokonać przeszkody bez pomocnych dłoni pozostałych uczestników - mówi Julia.

Zdjęcie Runmageddon / Runmageddon / materiały prasowe

Na trasie Runmageddonu w Szczecinie debiutanci napotkają na swojej drodze między innymi Kołszkonikova, czyli skośną ścianę, na którą należy się wspiąć wbijając kołki w odpowiednie miejsca, PoleDance, czyli ukośne rury, które sprawią że mięśnie w nogach zapłoną żywym ogniem, czy Oponeo z wyjątkową tyrolką. Te i wiele innych przeszkód, Uczestnicy pokonają w trzech różnych formułach: Intro (3km +15 przeszkód), Rekrut (6km +30 przeszkód) i Classic (12 km +50 przeszkód).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie www.runmageddon.pl, na której można także dokonać zapisu on-line na nadchodzący Runmageddon Szczecin oraz pozostałe eventy.