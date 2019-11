Roku temu podjął odważną decyzję: - Zostanę Weteranem Runmageddonu i pokonam trzy formuły ekstremalnego biegu z przeszkodami. Czy był na to wtedy gotowy, fizycznie przygotowany? Odpowiedź brzmi: nie. Jednak mimo tego, postanowił udowodnić sobie i światu, że podoła temu wyzwaniu, a swoje zmagania uwiecznił na kanale Youtube.

"Od zera do Weterana" to projekt filmowy pokazujący, że dzięki determinacji i treningom, każdy, nawet osoba, która wcześnie nie uprawiała sportu, w ciągu jednego sezonu może pokonać 3 formuły biegu (Rekrut, Classic i Hardcore) i zdobyć tytuł Weterana. - Na samym początku miałem mocne obawy. Byłem niemal pewny, że nie dam rady, że nie mam silnej woli ... Wymówki, wymówki, wymówki .... Jednak miałem malutki cień nadziei, że może akurat. Zapewnienia mojego trenera Marka, że gdy będę się przykładał dam radę, zrobiły swoje - tak opowiada Łukasz Żwirecki o początkach projektu.



Bohater, a zarazem autor cyklu "Od Zera do Weterana", na co dzień mieszka w Krakowie i zajmuje się produkcją filmów. Wiele godzin spędza siedząc przed komputerem. Taki tryb pracy ujemnie wpływa na jego sylwetkę oraz zapał do aktywności fizycznej. Jednak realizacja filmów o przygotowaniach do Runmageddonu i startach w nim, zmieniła podejście i życie Łukasza. Co więcej, dzięki startom zrozumiał na czym polega magia tego sportu. Udział w Runmageddonie sprawił, że polubił aktywność fizyczną, adrenalinę, jaka uwalnia się podczas ekstremalnego biegu oraz społeczność, do której zaczął należeć.



- Cykl "Od zera do Weterana" miał być projektem filmowym pokazującym, że jeśli chcemy możemy zawalczyć o lepszą wersję samego siebie. Kręcenie materiałów w trakcie ćwiczeń i biegów dawało się trochę we znaki - nie dość, że poddawany byłem wysiłkowi fizycznemu to dodatkowo cały czas z tyłu głowy miałem myśl: "Muszę to dobrze sfilmować". Początkowo cykl jedynie projektem do zrealizowania, ale z biegiem czasu, wkręciłem się w ten sport. Zrozumiałem, że Runmageddon zmienił w moim życiu wiele. Poznałem nowych ludzi, z którymi łączą mnie ciekawe tematy, poczułem się lepiej w swoim ciele i zobaczyłem, że gdy pracuje się nad pokonaniem przeszkód to z biegu na bieg wychodzi to coraz lepiej - mówi Łukasz i dodaje: - To wszystko zwiększyło moją pewność siebie.

Historia Łukasza oraz jego cykl filmów świetnie obrazują to, jak człowiek może się przemienić, gdy przy wsparciu innych, konsekwentnie dąży do celu. Potwierdzają też, że Runmageddon pozwala walczyć o lepszą wersję samego siebie. W trakcie trwania projektu trener Łukasza cały czas powtarzał mu, że ma nie przejmować się innymi, ma walczyć o samego siebie: - Przygotowując się do Runmageddonu należy pamiętać, że nie warto porównywać się z innymi osobami, bo na trasie nie walczymy z nikim innym, poza samym sobą. A ludzie, którzy z nami biegną nie są naszymi przeciwnikami. Oni tak jak my mierzą się z wyzwaniem i co więcej pomagają sobie nawzajem. Warto to sobie zapamiętać - mówi Marek Kutyła

Projekt "Od zera do Weterana" jest dobrą inspiracją dla ludzi, szczególnie młodego pokolenia, ukrytego za komputerami czy telefonami komórkowymi. Pokazuje on, że zabawa i sport mogą iść w parze, a przeżywanie emocji, wyzwań w życiu realnym zmieniają i ulepszają człowieka.