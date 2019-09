Morski Runmageddon na przywitanie jesieni

Czy to prawda, że coraz mniej osób uprawia sporty outdoorowe, kiedy kończy się lato? Amatorzy - sportowcy skarżą się wtedy na słotę, zimne poranki, wieczory i ogólne zniechęcenie. Jednak jak się okazuje są wyzwania sportowe, które niezależnie od pory roku przyciągają na start tłumy. Runmageddon, który w dniu 28-29 września odbędzie się w Gdańsku jest tego typu wydarzeniem, które bawi na tyle, by z domu wyszły największe zmarzluchy.

Zdjęcie Runmageddon Trójmiasto /Runmageddon /materiały prasowe

Ciekawi na tyle mocno, że kanapowicze porzucają pilota i biegną na start, a do tego stawia przed startującymi tak niebagatelne zadania, które będą mogli wspominać podczas zimowego relaksu.

Na zimowy sen przyjdzie jeszcze czas, a tym razem warto wystartować w Runmageddonie Gdańsk. Event zapowiada się mokro, piaszczysto i błotniście. Będzie to sportowe wyzwanie, które wszyscy zapamiętają. Osoby, które nie chcą jeszcze zwalniać tempa i szukają niecodziennych okazji do uprawiania sportu, mogą wybierać aż z 6 formuł. Na początek najlepsze będzie Intro czyli 3 kilometry najeżone 15 przeszkodami. Nieco trudniejsza formuła to Rekrut (6 km +30 przeszkód). Dla morskich wilków odpowiedni wydaje się być 12-kilometrowy Classic naszpikowany aż 50 przeszkodami. Jesień podczas Runmageddonu przywitają także rodziny, które będą mogły sprawdzić się w nowości sezonu 2019 - formule Family (2km +15 przeszkód). Ekstremalne emocje organizator zapewni też dzieciom i młodzieży. Maluchy między 4-11 rokiem życia staną na starcie formuły Kids (1km +10 przeszkód). A nastolatkowie w wieku 12-15 lat powalczą w formule Junior (2km +15 przeszkód).

Dzięki gościnności miasta Gdańsk, ekstremalny bieg odbędzie się w znanym i lubianym Parku Reagana. Runmageddończycy biegać będą po jesienią zabarwionych terenach parku, po plaży i umoczą się w wodach Bałtyku.