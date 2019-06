Rodzicu pokonaj Runmageddon ze swoim dzieckiem. Wpadnij z całą rodziną na Runmageddon Family.

Zdjęcie Runmageddon Family /Runmageddon /materiały prasowe

- Nie ma nic przyjemniejszego niż wspólna sportowa przygoda. Od roku jeździmy razem na eventy Runmageddonu i startujemy w dedykowanych dla nas formułach. My z żoną pokonujemy sześciokilometrową formułę Rekrut, a nasze dzieci Runmageddon Kids - mówi Piotr z Tarnowa. Przykład Piotra nie jest jednym wśród tysięcy startujących runmageddończyków, którzy pasją do ekstremalnego wyzwania zarażają całe rodziny.



Reklama

Specjalnie dla tych osób, które chciałby przeżyć tę niesamowitą przygodę w towarzystwie najbliższych organizator zaplanował nową formułę - Runmageddon Family. Podczas Runmageddonu w Gliwicach, w dniach 6-7 lipca br. rodzic ze swoim dzieckiem będzie mógł zmierzyć się z trasą dwóch kilometrów najeżoną 15 przeszkodami. Jedne z nich będą wzięte z tras dla dorosłych i dedykowane rodzicom, inne, te z formuły Runmageddonu Kids, pokonywać będą dzieci. Z niektórymi mierzyć się będzie można wspólnie.



Zdjęcie Runmageddon Family / Runmageddon / materiały prasowe

Runmageddon Family będzie świetną okazją do kibicowania, wspólnej integrującej rywalizacji, która zapewni mnóstwo pozytywnych emocji. Dzięki gościnności miasta Gliwice Runmageddon po raz pierwszy odbędzie się w Arenie Gliwice jednej z najnowocześniejszych i największych hal w Polsce. Podczas dwóch dni imprezy uczestnicy będą mieli okazję pokonać cztery trasy, dwie dla dorosłych i dwie dedykowane młodszym runmageddończykom. Na trasę Intro składają się trzykilometrowy dystans i ponad 15 przeszkód, zaś Rekrut to sześciokilometrowy odcinek, na którym ustawionych zostanie 30 konstrukcji. Mali miłośnicy biegów w wieku od 4 do 11 lat staną w szranki a trasie Kids o długości 1 kilometra i z 10 utrudnieniami. Nastolatkowie między 12 a 15 rokiem życia będą mogły pobiec szlakiem formuły Junior. To dwa kilometry drogi najeżonej minimum 15 przeszkodami.