Można się już zapisywać – do Warszawy (do wyboru: zimą lub na wiosnę), Wrocławia, Trójmiasta, Ełku. Albo do Czech! Zapisy na pierwsze eventy Runmageddonu zostały już otwarte.

- Mam zamiar w 2020 roku ponownie zdobyć tytuł Weterana - deklaruje Joanna Włoczewska z Warszawy, która zdobyła już ten tytuł w 2019 roku.



Przysługuje on za ukończenie w ciągu roku biegów w trzech formułach: Rekrut, Classic i Hardcore. - Ale raczej zmienię kolejność i zacznę od hardcore’a, póki mam kondychę z Kocierza, gdzie startowałam jesienią. Na razie jedziemy z trenerem w Góry Świętokrzyskie podszlifować formę.

Pierwszą okazję do takiego startu będzie miała już pod koniec lutego przyszłego roku i to w swoim mieście.



- Myślę o hardcorze warszawskim na przełomie lutego i marca, ale nie cierpię zimna i to mnie hamuje. Zimą zrobić rekruta? O nie, wolę prawdziwe wyzwanie. Jak już marznąć, to na maksa. Rekruta chętnie pokonam w górach, ale wtedy to na czas, bo mam dobre zbiegi, więc czas raczej powinnam poprawić.

Już dziś można się zapisywać - i to w najniższych cenach - na pięć przyszłorocznych eventów Runmageddonu. Trzy w Polsce: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto. I dwa w Czechach: Praga i Liberec.

Zimowy Runmageddon Warszawa 29 lutego-1 marca 2020 r.

Hasło biegu to: "Przełamiemy lody na Mazowszu". Zawody odbędą się pod Warszawą (lokalizacja w późniejszym terminie, nie dalej niż 50 km od miasta). Formuły zawodów: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Hardcore (21 km, 70 przeszkód). Dzieci mogą się ścigać w formule Kids na dystansie 1 km z 10 przeszkodami.

Runmageddon Wrocław 4-5 kwietnia 2020 r.

"Ależ my lubimy ten Wrocław..." - tak zaczyna się zapowiedź imprezy na stronie Runmageddon.pl. Tu kończył się sezon 2019, tu Runmageddończycy przywitają wiosnę. Będzie można wystartować w formułach: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Nocny Rekrut (ten sam dystans) i Classic (12 km, 50 przeszkód). Dodatkowo dzieci mogą wystartować w formule Kids (1 km, 10 przeszkód), a rodziny - w Family (2 km, 15 przeszkód).

Praga-Milovice 1-3 maja 2020 r.

Tam jeszcze Runmageddonu nie było! Wkraczamy do Czech! Na wspólnym evencie Runmageddonu i czeskiego Gladiator Race można będzie wybrać formuły: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Nocny Rekrut (ten sam dystans) i Classic (12 km, 50 przeszkód). Dla dzieci: Kids (1 km, 10 przeszkód), rodzinna formuła Family (2 km, 15 przeszkód), a także mistrzostwa Kids/Junior Championship (2 km i 15 przeszkód). Organizatorzy zachęcają, by połączyć sportowy wyjazd ze zwiedzaniem pobliskiej Pragi. Tym bardziej, że zawody odbywają się w trakcie majówki.

Trójmiasto 16-17 maja 2020 r.

"Morska bryza, krew, pot i piasek w pakiecie! To jak, wbijasz?" - zachęcają organizatorzy. Można będzie wystartować w formułach: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Nocny Rekrut (tak samo) i Classic (12 km, 50 przeszkód). Dla dzieci: Kids (1 km, 10 przeszkód), a rodziny - w Family (2 km, 15 przeszkód). Dla nastolatków: Junior (również 2 km i 15 przeszkód).

Warszawa 30-31 maja 2020 r.

Kto nie pobryka w stolicy w zimie, będzie mógł to zrobić na wiosnę. Albo porównać, który start na Mazowszu będzie bardziej hardcorowy. Zaplanowane formuły: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Nocny Rekrut (tak samo) i Classic (12 km, 50 przeszkód). Dla dzieci Kids (1 km, 10 przeszkód), dla dużych dzieci Junior (2 km, 15 przeszkód), a dla rodzin Family (tak samo 2 km i 15 przeszkód).

Ełk 12-14 czerwca 2020 r.

Czerwcowy długi weekend to idealna okazja do wyjazdu na Runmageddon na Mazurach. W Ełku będzie można wystartować w formułach: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Classic (12 km, 50 przeszkód) i Hardcore (21 km, 70 przeszkód). Dla dzieci przewidziano formułę: Kids (1 km, 10 przeszkód), dla rodzin - Family (2 km, 15 przeszkód), a dla nastolatków: Junior (również 2 km i 15 przeszkód).

Liberec-Jested 24-26 lipca 2020 r.

Jedyny górski event w sezonie. I w dodatku dostępna będzie na nim najtrudniejsza formuła Ultra czyli dystans maratoński z przeszkodami. Organizatorzy planują formuły: Intro (3 km i 15 przeszkód), Rekrut (6 km i 30 przeszkód), Nocny Rekrut (tak samo), Hardcore (21 km, 70 przeszkód) oraz... Ultra (42 km, 140 przeszkód), Classic (12 km, 50 przeszkód). Dla dzieci mniejszych Kids (1 km, 10 przeszkód), a dla mniejszych i większych Kids/Junior Championship (2 km, 15 przeszkód).

Mógł Adam Małysz wygrywać w Libercu? Teraz każdy z Runmageddończyków ma szansę w tym miejscu wygrać - z samym sobą.