Majowy weekend to najlepszy moment żeby wyjść z domu, przybrać barwy Runmageddonu i wystartować w biegu z przeszkodami. W dniach 11.05-12.05 kolejna edycja kultowego biegu zawita do Małopolski zapraszając do udziału dorosłych, młodzież i dzieci. Co oprócz zmęczenia, potu i zabawy czeka na uczestników? Fani ekstremalnych przeżyć z pewnością się nie zawiodą bo jedną z głównych atrakcji będzie Nocny Rekrut, który wystartuje po raz pierwszy w Krakowie!

Zdjęcie Runmageddon Kraków /Runmageddon /materiały prasowe

Tegorocznym polem boju Runmageddon Kraków będą okolice Zalewu Kryspinów, który leży zaledwie 12 km od centrum miasta. Pięknie położony zalew tym razem nie będzie miejscem wypoczynku, a naprawdę ekstremalnych wyzwań. Jedną z niespodzianek krakowskiej edycji będzie nocny bieg przez przeszkody, który odbędzie się po raz pierwszy w runmageddonowej historii Krakowa. Trasa Nocnego Rekruta czeka na śmiałków, którzy nie tylko nie boją się zasieków, wody i wspinaczki, ale także ciemności. Uczestnicy wyposażeni jedynie w latarki będą musieli wykazać się nie tylko siłą czy pomysłowością, ale także bezbłędną orientacją w terenie.

Na długo w pamięci Runamgeddończyków zapadnie także przeszkoda o nazwie Wietkong. Podczas jej pokonywania uczestnicy będą musieli przeczołgać się pod siatką zawieszoną tuż nad wodą. Nie wyjdą z tego susi. Miłośnicy ekstremalnych wrażeń spróbują także nurkowania pod kajakiem czy zjeżdżania do jeziora. A to nie koniec nowości bo w zanadrzu czeka jeszcze sprawdzian refleksu podczas strzelania do celu z karabinu do paintballu.

Zdjęcie Runmageddon Kraków / Runmageddon / materiały prasowe

W Runmageddonowych biegach może wziąć udział każdy chętny. Trasy są przygotowane tak, aby początkujący także mogli się wykazać. Dla nich przygotowano dystans Intro o długości 3 kilometrów z około 15 przeszkodami. Zaawansowani biegacze pobiegną trasą Rekrut Dzienny lub Nocny, która liczy 6 kilometrów i najeżona jest ponad 30 przeszkodami. Classic to odcinek stworzony z myślą o najwytrwalszych zawodnikach, którzy będą w stanie pokonać 12 kilometrowy dystans i pokonać ponad 50 konstrukcji. Takiego wycisku nie zagwarantuje żaden trening na siłowni, nie wspominając o wyjątkowej atmosferze jaka towarzyszy każdej edycji Runmageddon.

Runmageddon Kraków nie zapomniał także o najmłodszych adeptach biegów z przeszkodami. Mali biegacze będą mieli szansę pokonać trasę KIDS lub JUNIOR, które są dostosowane do możliwości maluchów. Trasa KIDS podzielona jest według grup wiekowych: 4-5, 6-8 i 9-11 lat, zaś dystans JUNIOR będą mogły pokonać dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Na zawodników czekać będą profesjonalnie przygotowane przeszkody, w tym m.in. dziecięca wersja dorosłego Multiriga, ściana z opon, zjeżdżalnia czy - tak jak przystało na Kraków - Jama Smoka. Runmageddon gwarantuje, że maluchy staną na mecie ubrudzone, zmęczone i zadowolone. Bo w końcu brudne dzieci to szczęśliwe dzieci.

Zdjęcie Runmageddon Kraków / Runmageddon / materiały prasowe

Runmageddon Kraków zaprasza! Link do zapisów