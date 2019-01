Kamil Wiśniewski o 2. etapie Rajdu Dakar (ZDJĘCIA POLAND NATIONAL TEAM). Wideo

Kamil Wiśniewski dojechał z 10. czasem i takie też miejsce zajmował do dzisiejszego poranka, kiedy została mu doliczona kara 20 minut za ominięcie waypointa. Mimo to Polak wciąż zajmuje miejsce w pierwszej "piętnastce" i ma dogodną pozycję do ataku w kolejnych dniach.