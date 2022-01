Poniedziałkowy etap miał się kończyć w Al Artawiyah. Kierowcy pojadą tymczasem do biwaku w Al Qaysumah, gdzie mieli dotrzeć we wtorek.

W niedzielę świetnie spisał się Aron Domżała i Maciej Marton, którzy wygrali etap w kategorii lekkich pojazdów UTV, natomiast Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem zajęli czwarte miejsce.



Startujący w barwach zespołu fabrycznego Can-Am Domżała z Martonem nie ukrywali przed rajdem, że liczą na zwycięstwo. Przed rokiem pozbawiła go ich awaria, ale i tak trzecie miejsce było sporym sukcesem. W sobotę uzyskali piąty czas w krótkim prologu, w niedzielę (546 km, z czego 334 to odcinek specjalny) byli już najszybsi. To ich trzecie etapowe zwycięstwo w Rajdzie Dakar, w którym uczestniczą po raz czwarty.

Rajd Dakar. Jak jadą Polacy?

Dziewiąty czas w kategorii samochodów uzyskał Jakub Przygoński (Mini). Spore straty z powodu błędu nawigacyjnego poniósł motocyklista Maciej Giemza (Husqvarna), który był 46., a przed nim, na 42. pozycji, finiszował Konrad Dąbrowski. Kamil Wiśniewski był siódmy w kategorii quadów.

