Jak czytamy, wóz techniczny należący do ekipy PH Sport, którego kierowcą był Lavalee, zderzył się z ciężarówką (w komunikacie określoną mianem "lokalnej").

Dakar 2022. Tragedia na trasie. Nie żyje młody Francuz

Do zdarzenia doszło o godz. 11.30 czasu saudyjskiego, na 234 km dzisiejszej trasy. W pojeździe, oprócz Lavalee'a, znajdował się również pasażer, pochodzący z Belgii Maxime Frere. Doznał on niestety obrażeń (jak sprecyzowano, brzucha i klatki piersiowej) i został przetransportowany do szpitala znajdującego się w mieście Dżedda. Wedle słów organizatorów miał on być przytomny - będzie teraz przechodził szczegółowe badania.

Dakar 2022. Quentin Lavalee pracował przy rajdzie w roli mechanika

Quentin Lavalee pochodził z Francji, w chwili śmierci miał 20 lat. Pracował jako mechanik pojazdu Peugeot 205 Turbo 16, który w Rajdzie Dakar 2022 miał przypisany numer 726.



Organizatorzy rajdu złożyli kondolencje rodzinie, przyjaciołom i zespołowi 20-latka.

