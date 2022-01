Jedna osoba w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Według oświadczenia organizatora ASO, spłonęło auto należące do francuskiej ekipy Sodicars. Poszkodowany jest Philippe Boutron, prezes piłkarskiego US Orleans z Ligue 2.

Rajd Dakar. Philippe Boutron poszkodowany, to piłkarski działacz

Boutron został przetransportowany z Arabii Saudyjskiej do Francji, tam zostanie poddany kolejnym operacjom. Największe obrażenia dotknęły nóg działacza. Po jeszcze niewyjaśnionym incydencie zaostrzono środki bezpieczeństwa.

Nie wyklucza się zamachu - o czym mówił David Castera, dyrektor Rajdu Dakar. Komunikat organizatorów mówi o pięciu osobach, które były w samochodzie pod hotelem "Donatello", ale którym w wyniku wybuchu nic poważnego się nie stało.

