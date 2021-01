Aron Domżała i Maciej Marton zajęli trzecie miejsce w Rajdzie Dakar w klasie lekkich pojazdów UTV. Na czwartej pozycji tę najtrudniejszą terenową imprezę świata ukończyli Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk, a na dziewiątej Marek Goczał i Rafał Marton.

Domżała z Martonem po raz trzeci jechali w Dakarze. Za pierwszym razem, jeszcze w Ameryce Południowej, świetnie spisywali się w kategorii samochodów, ale popełnili błąd nawigacyjny, nie mogli wydostać się z kanionu, a ich auto dopiero po paru dniach zostało stamtąd wydobyte przez helikopter. Przed rokiem, startując już w klasie UTV, od początku prześladowały ich problemy techniczne, co pozbawiło ich szans na końcowy sukces.



W obecnej edycji prowadzili na półmetku, jednak i tym razem nie obyło się bez problemów z pojazdem. Straty nie były jednak duże i ukończyli rajd na podium.



Świetnie spisały się także pozostałe dwie polskie załogi. Kierowcami byli debiutujący w Dakarze bracia Goczałowie, którzy mieli u boku doświadczonych pilotów. Michał z Szymonem Gospodarczykiem zajęli czwarte miejsce, a Marek z Rafałem Martonem - ostatecznie uplasowali się na ósmym. Podsumowaniem udanego występu było drugie miejsce na ostatnim etapie Michała Goczała i Gospodarczyka.

Piątkowy, krótki etap z metą w Dżuddzie, nie wpłynął na czołówkę klasyfikacji generalnej. Dakar wygrali Chilijczycy Francisco Lopez Contardo i Juan Pablo Latrach, przed Amerykaninem Austinem Jonesem i Brazylijczykiem Gustavo Gugelminem.



Lekkie pojazdy UTV ze względu na stosunkowo niewielkie koszty zdobywają coraz większą popularność. W tym roku wystartowało 60 załóg, niemal tyle, co samochodów.



Jadący Toyotą Przygoński z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem zajęli czwarte miejsce w klasie samochodów. 35-letni kierowca Orlen Teamu po raz 12. startował w Dakarze (po raz szósty w samochodzie) i powtórzył swój najlepszy wynik sprzed dwóch lat, gdy kierował Mini.



43. edycję Dakaru wygrał Peterhansel (Mini). Legendarny "Monsieur Dakar" za kierownicą samochodu triumfował po raz ósmy, a wcześniej wygrał na motocyklu. Francuz został pierwszym człowiekiem, który był najlepszy w Dakarze na trzech kontynentach - w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Gdy startował po raz pierwszy, Przygoński miał... trzy lata.



W obecnej edycji do końca walczył o zwycięstwo z Katarczykiem Nasserem Al-Attiyah (Toyota). Po przejechaniu blisko pięciu tysięcy kilometrów odcinków specjalnych pokonał go o 14 minut.



W rywalizacji quadów trzeci czas finałowego odcinka uzyskał Kamil Wiśniewski, który w klasyfikacji generalnej pozostał na czwartym miejscu. Zawodnik Orlen Teamu po raz drugi był na etapowym podium; był trzeci także w otwierającym rajd prologu.



Najlepszy okazał się Argentyńczyk Manuel Andujar. Klasa quadów nie cieszy się jednak dużą popularnością. Wystartowało 16 zawodników, a ukończyło 11.



Wśród motocyklistów wygrał Argentyńczyk Kevin Benavides. Po raz pierwszy od 1987 roku dwa czołowe miejsca zajęli kierowcy Hondy, bowiem drugi był Amerykanin Ricky Brabec, zapewniając sobie tę pozycję na ostatnim etapie.



Jedyny Polak pozostały w stawce, 19-letni Konrad Dąbrowski (KTM), syn utytułowanego Marka, zajął w dakarowym debiucie 28. miejsce. Wprawdzie na każdym etapie tracił średnio blisko godzinę do zwycięzcy, ale ukończenie tej morderczej imprezy w połowie stawki jest jego dużym sukcesem.



W kategorii ciężarówek klasą dla siebie jak zwykle były rosyjskie Kamazy, które zajęły trzy czołowe miejsca, chociaż ostatni etap, już trzeci w tym rajdzie, wygrał Czech Martin Macik.



Cieniem na ostatnim dniu Dakaru położyła się wiadomość o śmierci francuskiego motocyklisty Pierre'a Cherpina, który miał wypadek na 7. etapie i zmarł pięć dni później wskutek odniesionych obrażeń. To 67. ofiara tej organizowanej od 1979 roku imprezy.



Rajd Dakar po raz drugi odbył się w Arabii Saudyjskiej. Był udany dla Polaków. Na starcie stanęło 12 biało-czerwonych, ukończyło dziewięciu. Wycofało się trzech motocyklistów: kontuzje wyeliminowały Macieja Giemzę i Adama Tomiczka, a problemy techniczne Jacka Bartoszka.



Wyniki 12. etapu



samochody

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 2:17.33

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) strata 2.13

3. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 2.53

...

6. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 6.35



klasyfikacja końcowa

1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 44:28.11

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 13.51

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 1:00.57

4. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 2:35.03



motocykle

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 2:17.02

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 2.17

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.13

...

28. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 35.06



klasyfikacja końcowa

1. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 47:18.14

2. Ricky Brabec (USA/Honda) 4.56

3. Sam Sunderland (W.Brytania/KTM) 15.57

...

28. Konrad Dąbowski (Polska/KTM) 11:06.22



quady

1. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 3:11.30

2. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 23

3. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 2.25



klasyfikacja końcowa

1. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 60:28.29

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 33.34

3. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 3:00.58

4. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 6:50.05



klasyfikacja końcowa pojazdów UTV

1. Francisco Lopez Contardo, Juan Pablo Latrach (Chile/Can-Am) 53:41.02

2. Austin Jones, Gustavo Gugelmin (USA, Brazylia/Can-Am) 17.23

3. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am) 51.53

4. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska/Can-Am) 1:13.58

....

8. Marek Goczał, Rafał Marton (Polska/Can-Am) 4:41.09



klasyfikacja końcowa ciężarówek

1. Kierowca Dmitri Sotnikow (Rosja/Kamaz) 48:23.21

2. Anton Szibałow (Rosja/Kamaz) 39.38

3. Airat Mardiejew (Rosja/Kamaz) 1:14.35



