Jadący quadem Rafał Sonik zajął czwarte miejsce na 7. etapie Rajdu Dakar i utrzymał się w najlepszej trójce klasyfikacji generalnej. W kategorii samochodów Jakub Przygoński był ósmy. Kolejny raz na podium etap zakończyli Aron Domżała i Maciej Marton (pojazdy UTV).

Sonik miał w niedzielę piąty czas, ale jeden z szybszych od niego zawodników - Chilijczyk Giovanni Enrico - nie ukończył jednego z wcześniejszych etapów i nie jest już uwzględniany w klasyfikacjach.

Polak był o 10 minut i 43 sekundy wolniejszy od zwycięzcy - Francuza Simona Vitse. Drugi był Enrico, a trzeci - prowadzący w rajdzie inny Chilijczyk Ignacio Casale. Do niego Sonik traci już prawie półtorej godziny.

Kamil Wiśniewski uplasował się w niedzielę na ósmej pozycji, a Arkadiusz Lindner nie ukończył.

Domżała i Marton uzyskali trzeci czas na 7. etapie, ale zwycięzcy - Amerykanin Blade Hildebrand i Francuz Francois Cazalet - również nie są już klasyfikowani. Biało-czerwoni, którzy z powodu kłopotów technicznych na początku rajdu są już praktycznie bez szans na końcowy triumf, stracili 2.01 do Amerykanów Caseya Currie'ego i Seana Berrimana. Na 20. pozycji etap ukończyli Maciej Domżała i Rafał Marton.

Przygoński z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem, których awarie również wyeliminowały już z walki o najwyższe lokaty, mieli w niedzielę ósmy czas. Stracili 11.41 do zwycięzcy etapu Hiszpana Carlosa Sainza, który jest zdecydowanym liderem Dakaru.

Najlepszym motocyklistą był w niedzielę Argentyńczyk Kevin Benavides, a na czele klasyfikacji generalnej utrzymał się Amerykanin Ricky Brabec. Maciej Giemza zajął 25., a Krzysztof Jarmuż - 61. pozycję.

Siódmy etap, w którym uczestnicy pokonywali odcinek z Rijadu do położnego na południu kraju miasta Wadi ad-Davasir, okazał się tragiczny dla motocyklisty Paulo Goncalvesa. 40-letni Portugalczyk przewrócił się w okolicach 270. kilometra odcinka specjalnego i był nieprzytomny, gdy dotarły do niego służby medyczne. Nie udało się go uratować.

Wyniki

quady

1. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) 6:02.52

2. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) strata 1.31

3. Sebastien Souday (Francja/Yamaha 700 YFMR) 5.40

4. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 10.43

...

10. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 29.56

Klasyfikacja generalna

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 36:12.58

2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 36.43

3. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:23.31

...

5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 4:28.36

motocykle

1. Kevin Benavides (Argentyna/Honda CRF 450 Rally) 4:36.22

2. Joan Barreda Bort (Hiszpania/Honda CRF 450 Rally) strata 1.23

3. Matthias Walkner (Austria/KTM 450 Rally) 4.17

...

25. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 26.44

61. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 1:33.32

Klasyfikacja generalna

1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) 28:25.01

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) strata 24.48

3. Jose Ignacio Cornejo Flormino (Chile/Honda CRF 450 Rally) 27.01

...

19. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 2:57.52

48. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 10:30.29

samochody

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 4:16.11

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 2.12

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 2.53

...

8. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 11.41

Klasyfikacja generalna

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 27:49.14

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 10.00

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 19.13

...

32. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 8:35.34