​Rajd Dakar. Sebastien Loeb wycofał się z rywalizacji na trasie 8. etapu

Słynny francuski kierowca Sebastien Loeb (Prodrive) musiał wycofać się na trasie 8. etapu Rajdu Dakar - poinformowali organizatorzy imprezy rozgrywanej w Arabii Saudyjskiej. Dziewięciokrotny mistrz świata WRC dwukrotnie tego dnia przebił oponę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rajd Dakar. Wypowiedzi Giemzy i Wiśniewskiego po 7. i przed 8. etapem (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ciężarówka serwisowa jego zespołu nie była w stanie dotrzeć do kierowcy z odpowiednim wyposażeniem, aby umożliwić naprawę po drugim przebiciu.

Reklama

Prawie 47-letni Loeb po raz piąty w karierze startował w Rajdzie Dakar. Najlepszy wynik osiągnął w 2017 roku, gdy zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Dwa lata później był trzeci. W ubiegłym roku nie wystąpił w imprezie.

Zdjęcie /materiały prasowe





W tegorocznej edycji miał spore problemy techniczne na dwóch poprzednich etapach. W poniedziałek ruszył na trasę ze stratą ponad 13 godzin do lidera, swojego rodaka Stephane'a Peterhansela (Mini).

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie.



Sprawdź!

W kategorii samochodów trwa zacięta rywalizacja. W poniedziałek najlepszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota), ale w klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi trzeci tego dnia Peterhansel. Czwarte miejsce utrzymał Jakub Przygoński (Toyota).

Ósmy etap prowadził z Sakaki do Neomu. We wtorek uczestnicy będą mieli do pokonania pętlę ze startem i metą w Neomie.