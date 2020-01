Jadący quadem Rafał Sonik wygrał 11., przedostatni etap Rajdu Dakar. O ponad trzy minuty wyprzedził Chilijczyka Ignacia Casale, który jest bliski trzeciego w karierze zwycięstwa w klasyfikacji końcowej.

Zwycięzca Dakaru z 2015 roku Sonik powrócił do rywalizacji po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. W Arabii Saudyjskiej spisuje się bardzo dobrze - wcześniej dwa razy był drugi, raz trzeci i trzeci jest także w klasyfikacji generalnej. W czwartek odniósł czwarte etapowe zwycięstwo w karierze.

Sonik jest trzeci w klasyfikacji generalnej, ze stratą 1:03.00 do Casale i 42.44 do Simona Vitse z Francji.



Kolejny raz bardzo dobry występ zanotował debiutujący w Dakarze Arkadiusz Lindner, który był piąty. Ósmy czas uzyskał zwycięzca środowego etapu Kamil Wiśniewski.

W rywalizacji kierowców samochodów Jakub Przygoński w Mini po zajęciu drugiego miejsca na poprzednim odcinku tym razem był piąty.

Wśród motocyklistów 16. miejsce zajął Maciej Giemza, a startujący w kategorii bez pomocy technicznej Krzysztof Jarmuż był 49.

Drugie miejsce zajęła załoga lekkiego pojazdu UTV Aron Domżała, Maciej Marton.

Polacy od początku rajdu borykali się z dużymi problemami technicznymi. Wygrali pierwszy etap, po którym ich silnik stracił moc. Później byli raz drudzy i dwa razy trzeci, ale w międzyczasie dwukrotnie docierali na biwak w nocy odmawiającym posłuszeństwa autem. W końcu przed środowym etapem maratońskim zdecydowali się wymienić silnik, co jednak kosztowało ich 50-godzinna karę i koniec szans na wysokie miejsce w klasyfikacji końcowej.

Okazało się jednak, że postąpili słusznie, bowiem w środę zajęli piąte miejsce, a dzień później ustąpili tylko ubiegłorocznemu zwycięzcy Dakaru Chilijczykowi Franciscowi Lopezowi Contardo.

W czwartek uczestnicy Dakaru powrócili z Shubaytah do Haradh. 11. etap liczył 744 km, z tego 379 to odcinek specjalny. Piątkowy 12. etap zakończy rajd. Zawodnicy pokonają 447 kilometrów z Haradh do Quiddiyi. Odcinek specjalny będzie liczył 374 km.

Z Haradh - Kryspin Dworak

Wyniki 11. etapu:

samochody

1. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 4:14.11

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 10 s

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 8.03

...

5. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 10.39

Klasyfikacja generalna:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 41:15.37

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 10.17

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 10.23

...

20. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 8:31.21

motocykle

1. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) 4:09.22

2. Matthias Walkner (Austria/Red Bull KTM Factory Team) strata 0.09

3. Luciano Benavides (Argentyna/Red Bull KTM Factory Team) 2.48

...

16. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 21.31

49. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 1:26.34

Klasyfikacja generalna:

1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) 38:33.28

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) strata 13.56

3. Toby Price (Australia/Red Bull KTM Factory Team) 22.34

...

18. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 3:48.02

44. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 13:56.07

quady

1. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 5:22.18

2. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) strata 3.16

3. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha Raptor 700) 4.19

...

5. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 9.12

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 21.33

Klasyfikacja generalna:

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 50:07.07

2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 21.16

3. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:03.00

...

5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 4:19.12

11. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 32:47.31