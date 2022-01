Rajd Dakar przerwany! Jest oficjalna decyzja

Radosław Nawrot Rajd Dakar

Piątkowy etap Rajdu Dakar został przerwany, gdyż trasa wytyczona na pustyni w Arabii Saudyjskiej nie nadaje się do jazdy i zagraża bezpieczeństwu najbardziej wrażliwych pojazdów - motocykli i quadów. To zatem one przerwały rywalizację.

Zdjęcie Rajd Dakar / FRANCK FIFE / AFP