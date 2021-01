​Jakub Przygoński (Toyota) zajął dziewiąte miejsce na pierwszym etapie Rajdu Dakar z Dżuddy do Biszy. Najszybszy był Hiszpan Carlos Sainz (Mini). Dobrze pojechali motocykliści Orlen Teamu - Maciej Giemza uzyskał 18. czas, a 21. był Adam Tomiczek (obaj Husqvarna).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trasa Rajdu Dakar. Co jest kluczowe podczas rajdu? (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports Po sobotnim prologu, którego celem było ustalenie kolejności na starcie, w niedzielę rozpoczęło się prawdziwe ściganie. Uczestnicy 43. edycji Dakaru mieli do pokonania 622 km, z czego 277 to odcinek specjalny.

W rywalizacji kierowców samochodów najlepszy okazał się Sainz, ubiegłoroczny zwycięzca, dwukrotny rajdowy mistrz świata i trzykrotny triumfator Dakaru. Zaledwie 25 sekund stracił do niego "Monsieur Dakar", jak nazywany jest najbardziej utytułowany zawodnik w historii tego rajdu Stephane Peterhansel (Mini). W sumie Francuz ma w dorobku 13 zwycięstw, a pierwsze odniósł jadąc motocyklem w 1991 roku. Przygoński miał wówczas sześć lat.

Zdjęcie /materiały prasowe Duży sukces odniósł w niedzielę czeski kierowca Orlen Teamu Martin Prokop (Ford), który uplasował się tuż za legendami motorsportu.

Ciekawy przebieg miała rywalizacja motocyklistów. Czołowa trójka prologu, w tym jego zwycięzca i triumfator Dakaru sprzed roku Amerykanin Ricky Brabec (Honda), pogubiła się na trasie już na początku odcinka specjalnego i poniosła wielominutowe straty. Doskonale radził sobie natomiast Giemza, który na jednym z punktów kontrolnych był drugi. Później Polak jechał jednak spokojniej od rywali i ostatecznie uzyskał czas o ponad 13 minut gorszy od najszybszego na etapie Australijczyka Toby'ego Price'a (KTM). 47. miejsce zajął Konrad Dąbrowski, a Jacek Bartoszek (KTM) jest jeszczce na trasie

W kategorii quadów drugi dzień z rzędu najlepszy był Francuz Alexandre Giroud (Yamaha), a Kamil Wiśniewski uzyskał ósmy czas.

Trwa jeszcze rywalizacji lekkich pojazdów UTV. Polscy kandydaci do dakarowego podium Aron Domżała i Maciej Marton w połowie odcinka specjalnego notują już blisko godzinną stratę do czołówki. Prawdopodobnie podobnie jak przed rokiem nie ominęły ich problemy techniczne.

W poniedziałek 2. etap z Biszy do Wadi ad-Davasir. Uczestnicy mają do pokonania 685 km, z czego 457 km to odcinek specjalny.

Wyniki 1. etapu:

motocykle

1. Toby Price (Australia/KTM) 3:18.26

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) strata 31 s

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 32

...

18. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 13.13

21. Adam Tomiczek (Polska/Husqvarna) 15.30

47. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 54.37



Klasyfikacja generalna:

1. Price 3:43.58

2. Benavides strata 23 s

3. Walkner 1.12

....

16. Giemza 13.29

23. Tomiczek 16.42

47. Dąbrowski 58.09



samochody

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 3:05.56

2. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) strata 25 s

3. Martin Prokop, Viktor Chytka (Czechy/Ford) 3.18

...

9. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 9.46



Klasyfikacja generalna:

1. Sainz 3:12.20

2. Peterhansel strata 8 s

3. Prokop 2.59

...

9. Przygoński 9.22

quady

1. Alexandre Girourd (Francja/Yamaha) 4:01.52

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) strata 2.52

3. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 4.54

...

8. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 19.32



Klasyfikacja generalna:

1. Girourd 4:32.12

2. Enrico strata 3.32

3. Copetti 5.18

...

7. Wiśniewski 19.48