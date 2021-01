Jakub Przygoński (Toyota) przesunął się z dziewiątego na siódme miejsce na pierwszym etapie Rajdu Dakar z Dżuddy do Biszy. To efekt kilkuminutowych kar nałożonych na dwóch wyprzedzających go rywali.

Najszybszy był Hiszpan Carlos Sainz, który wyprzedził Stephane'a Peterhansela (obaj Mini). Trzeci czas uzyskał czeski kierowca Orlen Teamu Martin Prokop (Ford).

Przygoński zanotował dziewiąty wynik, jednak dwie minuty doliczono do czasu piątego Saudyjczyka Yasira Seidana, a minutę do rezultatu siódmego Giniela de Villiersa z RPA. To przesądziło o awansie Polaka o dwie pozycje.



W poniedziałek 2. etap z Biszy do Wadi ad-Davasir. Uczestnicy mają do pokonania 685 km, z czego 457 km to odcinek specjalny.



Zdjęcie /materiały prasowe



Wyniki samochodów na 1. etapie po weryfikacji i uwzględnieniu kar:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 3:05.00

2. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) strata 25 s

3. Martin Prokop, Viktor Chytka (Czechy/Ford) 4.42

...

7. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 9.42



Klasyfikacja generalna:

1. Sainz 3:11.24

2. Peterhansel strata 4 s

3. Prokop 4.23

...

7. Przygoński 9.18

Zdjęcie Jakub Przygoński / AFP

Pierwszy etap Rajdu Dakar. Galeria 1 / 7 Aron Domżała i Maciej Marton byli natomiast najlepsi po pierwszym etapie w kategorii lekkich pojazdów, a podczas zawodów pomogli także rannemu motocykliście Źródło: AFP udostępnij