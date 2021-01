Rajd Dakar. Aron Domżała: Poszło nam bardzo dobrze

Aron Domżała i Maciej Marton wygrali czwarty etap Rajdu Dakar w kategorii lekkich pojazdów UTV, a drugie miejsce zajęli Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk. "Poszło nam bardzo dobrze" - skomentował Domżała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rajd Dakar. Podsumowanie dnia (06.01) (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

"Przez pierwsze 100 km udało nam się odrobić trzy minuty. Potem ścigaliśmy się już na bardzo szybkiej, płaskiej trasie, na której trudno było zbudować jakąkolwiek przewagę. W dodatku jechaliśmy większość czasu w kurzu, ale mimo to wygraliśmy i zbliżyliśmy się do lidera na trzy minuty z sekundami. Na mecie czekała nas miła niespodzianka - byli polscy kibice, mieszkający w Rijadzie" - dodał Domżała. Prowadzą Chilijczycy Francisco Lopez i Juan Pablo Latrach.

Zdjęcie Rajd Dakar

Reklama





W kategorii samochodów bardzo równym tempem w Arabii Saudyjskiej jedzie Jakub Przygoński. Kierowca Orlen Teamu był piąty i taką samą lokatę zajmuje w klasyfikacji generalnej. Trzeci kolejny etap wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

"Za nami bardzo szybki odcinek, między górami, z dużą ilością piasku. Przez cały czas nie puszczaliśmy nogi z gazu. Ograniczyliśmy się praktycznie tylko do zmian kierunku jazdy. Nie mieliśmy też problemów z samochodem. Inaczej niż na wczorajszym odcinku, tym razem nie przebiliśmy żadnej opony. W jednym miejscu delikatnie zabłądziliśmy, ale to nie miało wpływu na końcowy wynik. Nasza strata do Nassera była naprawdę niewielka. Ten dzień zaliczamy z Timo do wyjątkowo udanych" - skomentował Przygoński, który startuje z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem.

Problemy z zanieczyszczonym paliwem miał jadący quadem Kamil Wiśniewski, który dojechał do mety na ósmej pozycji. "Praktycznie przez 12 godzin nie schodziłem z quada. To był bardzo wymagający dzień. Nie czuję jednak zmęczenia. Robię wszystko, żeby równo rozłożyć siły na cały rajd. Na Dakarze to kluczowe" - zawodnik Orlen Teamu, dziewiąty w klasyfikacji generalnej ze stratą ponad dwóch godzin do prowadzącego Argentyńczyka Nicolasa Cavigliasso.

Zdjęcie Rajd Dakar / ORLEN Team / materiały prasowe





Motocyklista Maciej Giemza tuż przed metą popełnił kosztowny błąd nawigacyjny i zajął 26. miejsce. "Odcinek był bardzo szybki, na pełnym gazie przez całą trasę. Niestety, w końcówce etapu popełniłem błąd, który kosztował mnie około 8 minut straty. Na międzyczasach, jeszcze zanim się pomyliłem, tempo było zadowalające. Moja średnia prędkość dzisiaj to 110 km/h" - powiedział Giemza, który po czterech etapach jest sklasyfikowany na 20. pozycji.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!