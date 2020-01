Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso zajął drugie miejsce na ósmym etapie Rajdu Dakar. Słynny hiszpański kierowca przegrał tylko z Francuzem Mathieu Serradorim. Jakub Przygoński był szósty. Nie startowali motocykliści i zawodnicy jadący quadami.

Alonso stracił cztery minuty do Serradoriego. Na trzeciej pozycji uplasował się Argentyńczyk Orlando Terranova.

Jadący ze zmiennym szczęściem w tegorocznej edycji Przygoński tym razem został sklasyfikowany na szóstym miejscu. Stracił 9.29 do zwycięzcy.

"To ponownie był bardzo szybki odcinek, w jednym miejscu przez 30 kilometrów mogliśmy trzymać pełny gaz, bez odpuszczania. Częściowo jechaliśmy po płaskim terenie, po wyschniętym jeziorze, to nie była trudna część odcinka, ale później było trochę kamieni i jazdy w kanionach. W jednym miejscu zaczęły się trudne wydmy, mieliśmy na nich problemy z widocznością przez słońce, które padało pionowo, nie było cienia, i przez to jechało się ciężej" - ocenił na mecie etapu polski kierowca.

W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Sainz, a za nim są Katarczyk Nasser Al-Attiyah i Francuz Stephane Peterhansel, ze stratą odpowiednio 6.40 i 13.09. Przygoński z Niemcem Timo Gottschalkiem obecnie zajmują 28. miejsce.

W kategorii pojazdów lekkich (SSV) najszybsza na etapie była brazylijska załoga Reinaldo Varela, Gustavo Gugelmin. Aron Domżała i Maciej Marton uzyskali piąty czas tracąc do zwycicięzców 13.10, a Maciej Domżała i Rafał Marton zajęli na etapie 17. miejsce - strata 37.32. Po ośmiu etapach liderem jest Amerykanin Casey Currie a polskie załogi zajmują odpowiednio 9. i 13. pozycję.

Wśród samochodów ciężarowych dominują rosyjskie Kamazy. Poniedziałkowy etap wygrał Andriej Karginow, który prowadzi także w klasyfikacji generalnej. Polsko-czeska załoga Robert Szustkowski, Jarosław Kazberuk i Filip Skrobanek przyjechała do mety na 19. pozycji, a po ośmiu etapach zajmuje 18. miejsce.

W poniedziałkowym etapie wokół Wadi ad-Davasir, długości 477 km (tyle liczył odcinek specjalny), na znak żałoby nie uczestniczyli motocykliści i zawodnicy jadący quadami. Poprzedniego dnia w wypadku na trasie rajdu zginął wielokrotny uczestnik imprezy portugalski motocyklista Paulo Goncalves.

We wtorek trasa Dakaru będzie wiodła do Haradh (410 km odcinka specjalnego).

Zdjęcie Fernando Alonso / ANDRE PAIN / PAP

Wyniki:

samochody

1. Mathieu Serradori, Fabian Lurquin (Francja, Belgia/SRT Racing) 3:48.23

2. Fernando Alonso, Marc Coma (Hiszpania/Toyota) - 4.04

3. Orlando Terranova, Bernardo Graue (Argentyna/X-Raid Mini) 6.19

...

6. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 9.29

Klasyfikacja generalna

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 31:56.52

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 6.40

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 13.09 ...

28. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 8:25.48

quady

Klasyfikacja generalna po siedmiu etapach

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 36:12.58

2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 36.43

3. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:23.31

...

5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 4:28.36

motocykle

Klasyfikacja generalna po siedmiu etapach

1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) 28:25.01

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) strata 24.48

3. Jose Ignacio Cornejo Flormino (Chile/Honda CRF 450 Rally) 27.01 ...

19. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 2:57.52

48. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 10:30.29.