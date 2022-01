W ostatnim dniu rywalizacji w Rajdzie Dakar poznaliśmy ostatecznego rozstrzygnięcia, ale i usłyszeliśmy tragiczną nowinę. W wypadku zginął bowiem 20-letni członek ekipy PH Sport - Quentin Lavalee . To 68. śmiertelna ofiara organizowanego od 1979 roku Rajdu Dakar.

Ta wieść nakryła cieniem żałoby zmagania sportowe, a na trasie działo się sporo.



Rajd Dakar 2022. Kamil Wiśniewski zakończył zmagania na podium

Najwięcej radości polskim fanom sprawił zapewne wynik Kamila Wiśniewskiego, który ukończył Rajd Dakar na trzecim miejscu w rywalizacji quadów. To jego najlepszy wynik w karierze. Mógł on być jeszcze lepszy, ale z powodu awarii silnika i konieczności jego wymiany Polak dostał 15 minut kary, co zamknęło mu drogę do zajęcia drugiego miejsca.



Pierwsze miejsce wśród quadowców wywalczył Francuz Alexandre Giroud, a drugi był Argentyńczyk Francisco Moreno, tracąc do zwycięzcy ponad dwie godziny.



Rajd Dakar. Quady - klasyfikacja końcowa:

1. Alexandre Giroud Francja/Yamaha YFZ 700) 50:00.51

2. Francisco Moreno (Argentyna/Yamaha Raptor 700) strata 2:21.11

3. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 2:27.25

Rajd Dakar. Fatalny finisz Polaków. Podium przegrane na ostatnim etapie

Polscy kibice mogli liczyć również na to, że w klasie SSV w czołowej trójce klasyfikacji generalnej znajdą się Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec. Polska załoga nieźle sobie radziła na przestrzeni kilkunastu dni zmagań i wygrała pięć odcinków specjalnych. Trzecie miejsce straciła jednak na ostatniej prostej. Wszystko za sprawą świetnej postawy Dokasa Baciuski oraz Oriola Mena, którzy wygrali etap i wyprzedzili Goczała i Łaskawca, spychając ich na czwarte miejsce w "generalce".

Do roszady doszło także na pozycji lidera, którą utracili Hiszpanie Gerard Farres Guell i Diego Ortega Gil. Zwycięzcami Rajdu Dakar zostali Austin Jones oraz Gustavo Gugelmin.



Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk zakończyli zmagania na piątym miejscu, natomiast Aron Domżała i Maciej Marton zajęli 12. lokatę.



Rajd Dakar. Klasa SSV - klasyfikacja końcowa:

1. Austin Jones, Gustavo Gugelmin (USA/Brazylia; Can-Am XRS) 47:22.50



2. Gerard Farres Guell, Diego Ortega Gil (Hiszpania/Can-Am Maverick) strata 2.37



3. Rokas Baciuska, Oriol Mena (Litwa/Hiszpania; Can-Am Maverick XRS) 15.18



4. Marek Goczał, Łukasz Łaskawiec (Polska/Can-Am XRS) 16.21



5. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska/Can-Am XRS) 28.28

...



12. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am XRS) 7:12.53

Historyczna chwila na Rajdzie Dakar. Nasser al-Attiyah dominatorem

W zmaganiach samochodów byliśmy za to świadkami historycznej chwili i totalnej dominacji, jaką narzucił rywalom Nasser al-Attiyah. Katarczyk dominował od początku rywalizacji do samej mety. Był najlepszy już w prologu, a później dzięki praktycznie bezbłędnym przejazdom do ostatniego dnia Rajdu Dakar był liderem klasyfikacji generalnej.



Tym samym - po dwóch latach zakończonych na drugim miejscu - 51-latek czwarty raz w karierze triumfował w Rajdzie Dakar. Al-Attiyah jest drugim w historii - po Finie Arim Vatanenie - kierowcą, który może pochwalić się takim osiągnięciem. Drugi w tegorocznej edycji był Francuz Sebastien Loeb, a trzeci Saudyjczyk Yazeed Al-Rajhi.

Jakub Przygoński świetnie rozpoczął rywalizację w Rajdzie Dakar i kręcił się nawet w okolicach trzeciego miejsca. Do czasu. Wszystko zepsuło się na dziewiątym etapie, gdy dopadła go awaria . Ostatecznie Polak i tak mógł być z siebie dumny. Zajął bowiem szóste miejsce - podobnie jak osiem lat temu, gdy... startował na motocyklu.

Rajd Dakar. Samochody - klasyfikacja końcowa

1. Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota GR DKR Hilux) 38:33.03

2. Sebastien Loeb (Francja/BRX Hunter T1) strata 27.46

3. Yazeed Al-Rajhi (Arabia Saudyjska/Toyota Hilux) 1:01.13

...

6. Jakub Przygoński (Polska/Mini John Cooper Works Buggy) 1:53.06

Rajd Dakar. Zacięta walka motocyklistów, obrona tytułu w rywalizacji ciężarówek

Skoro mowa o motocyklach - na ostatnich etapach trwała ogromna rywalizacja. Co i rusz dochodziło do zmiany lidera. Jeszcze w czwartek na czele stawki znajdował się Adrien van Beveren, ale ostatecznie najlepszy okazał się... mąż jego siostry - Sam Sunderland. Na ostatnim etapie Francuz sporo stracił i wypadł poza podium. Rajd na drugim miejscu ukończył Pablo Quintanilla z Chile, a trzecie miejsce wywalczył Austriak Matthias Walkner.



18. miejsce zajął Maciej Giemza, a dziewięć "oczek" niżej uplasował się Konrad Dąbrowski.



W tym roku wśród kierowców ciężarówek zwycięzca nie uległ zmianie. Tytuł triumfatora Rajdu Dakar obronił Dmitrij Sotnikow do spółki z Ilgizem Achmetzjanowem oraz Rusłanem Achmadiejewem.

Rajd Dakar. Motocykle - klasyfikacja końcowa

1. Sam Sunderland (W. Brytania) Gas Gas 450 Rally) 38:47.30

2. Pablo Quintanilla (Chile/Honda CRF450 Rally) strata 3.27

3. Matthias Walkner (Austria/KTM 450 Rally) 6.47

...

18. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450) 2:28.28

27. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM 450 Rally) 3:51.51

Rajd Dakar. Ciężarówki - klasyfikacja końcowa

1. Dmitrij Sotnikow, Ilgiz Achmetzjanow, Rusłan Achmadiejew (Rosja/Kamaz 43509) 41:37.34

2. Eduard Nikołajew, Jewgienij Jakowlew, Władimir Rybakow (Rosja/Kamaz 43509) strata 9.58

3. Anton Szibałow, Dmitrij Nikitin, Iwan Tartarinow (Rosja/Kamaz 43509) 1:11.11

...

5. Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Darek Rodewald (Holandia, Polska/Iveco PowerStar) 3:08.30