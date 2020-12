Rajd Dakar 2021. Trasa i terminarz

Rajd Dakar 2021 rozpocznie się już 3 stycznia. Na starcie najbardziej prestiżowej imprezy terenowej, która odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, stanie aż 12 reprezentantów Polski. Prezentujemy listę uczestników z naszego kraju oraz dokładną trasę.

Rajd Dakar 2021 - trasa

Trasa Rajdu Dakar liczyć będzie dwanaście etapów, które poprzedzi 11-kilometrowy prolog. Śmiałkowie, którzy podejmą się tego morderczego wyzwania zaliczą pętlę po pustyni, pokrywającej Półwysep Arabski. Impreza rozpocznie się i zakończy w Jeddah, które będzie też areną startu i mety prologu. Następnie karawana uda się na wschód. Pierwszy etap, z metą w Bisha będzie liczyć 622 kilometry. Podobną długość mieć będą dwa kolejne: do Wadi-Ad-Dawasir (685) oraz pętla, rozpoczynająca się i kończąca w tej miejscowości (630).

O wiele większe wyzwanie czekać będzie na rywalizujących podczas czwartego etapu, z Wadi-Ad-Dawasir do Rijadu, kiedy do pokonania będzie aż 813 kilometrów. Następnie zawodnicy kontynuować będą jazdę w kierunku północnym. Etap piąty do Buraydah będzie liczyć 625 kilometrów, a kolejny - do Ha’il - 625. Szósty dzień zmagań (odbywający się po dniu przerwy) przyniesie odcinek maratoński z metą w Sakace liczyć będzie 737 km.



W finałową fazę wyścig wkroczy etapem ósmym z metą w Neom (709 km). Cztery ostatnie dni walki na pustyni przyniosą nam nieco krótsze etapy. Dziewiąty (kolejna pętla ze startem i metą w Neom) będzie liczyć 579 km, dziesiąty - do AlUla - 583, a jedenasty - do Yanbu - 557. Zmagania zamknie przejazd do Jeddah o długości 452 kilometrów.





Prolog - 2 stycznia - Jeddah - Jeddah - 11 km

Etap 1 - 3 stycznia - Jeddah - Bisha - 622 km

Etap 2 - 4 stycznia - Bisha - Wadi Al Dawasir - 685 km

Etap 3 - 5 stycznia - Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir - 630 km

Etap 4 - 6 stycznia - Wadi Al Dawasir - Rijad - 813 km

Etap 5 - 7 stycznia - Rijad - Buraydah - 625 km

Etap 6 - 8 stycznia - Buraydah - Ha’il - 655 km

Etap 7 - 10 stycznia - Ha’il - Sakaka - 737 km - etap maratoński

Etap 8 - 11 stycznia - Sakaka - Neom - 709 km

Etap 9 - 12 stycznia - Neom - Neom - 579 km

Etap 10 - 13 stycznia - Neom - AlUla - 583 km

Etap 11 - 14 stycznia - AlUla - Yanbu - 557 km

Etap 12 - 15 stycznia - Yanbu - Jeddah - 452 km

Rajd Dakar 2021 - Polacy

W 2021 roku do walki w Rajdzie Dakar stanie łącznie 12 Polaków. Czterech pojedzie na motocyklach, to: Jacek Bartoszek, Konrad Dąbrowski (obaj Duust Rally Team), Adam Tomiczek i Maciej Giemza (Orlen Team). Jedynym Polakiem - kierowcą samochodu będzie Jakub Przygoński (Orlen Team). Aż sześciu naszych rodaków stanie do walki w kategorii SSV. To Marek Goczał i Rafał Marton, Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk (obie załogi - Energylandia Rally Team) oraz Aron Domżała i Maciej Marton (Overdrive Toyota).



Tradycyjnie mocna będzie "polska" obsada kategorii quadów, w której powalczy Kamil Wiśniewski (Orlen Team). Nasz kraj nie będzie mieć swojego przedstawiciela tylko w jednej kategorii - ciężarówek.

