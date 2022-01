Polacy startujący w klasie SSV bardzo dobrze spisują się podczas Rajdu Dakar 2022. Dziś kierowcy stanęli do rywalizacji w ósmym etapie.

Zawodnicy wystartowali z Al Dawadimi i ruszyli do Wadi Ad Dawasir. Trasa dojazdówki liczyła 435 kilometrów, a długość odcinków specjalnych wyniosła 395 km. To złożyło się na najdłuższy etap tegorocznej edycji Rajdu.



Po 119 kilometrach na czele stawki znajdowała się załoga Marek Goczał/Łukasz Łaskawiec. Polska para szybko objęła prowadzenie, wypracowując sobie znaczną przewagę. Z kolei na trzecim miejscu jechali Aron Domżała i Maciej Marton. Za nimi znajdowała się załoga Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk.



Znakomita jazda Polaków. Wjechali na metę jako pierwsi

Później doszło do przetasowań w czołówce. Pierwsze miejsce utrzymali Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec. Drugą lokatę zajęła załoga Goczał/Gospodarczyk, która znakomicie spisała się w drugiej części trasy. Ich strata do zwycięzców wyniosła 2 minuty i 48 sekund.



Trzecie miejsce przypadło załodze Jones/Gugelmin. Za nimi zostali sklasyfikowani Farrés Güell/Ortega. Za to Domżała i Marton ostatecznie zajęli szóstą lokatę.



W "generalce" prowadzą Jones i Gugelmin. Wyprzedzają oni duet Farrés Güell/Ortega. Na trzecim miejscu sklasyfikowani są Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk.



Rajd Dakar, 8. etap, SSV:



1. Marek Goczał/Łukasz Łaskawiec Can-Am XRS 04:36:142. Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk Can-Am XRS + 0:02:48 3. Austin Jones/Gustavo Gugelmin Can-Am XRS + 0:08:10....6. Aron Domżała/Maciej Marton Can-Am XRS + 0:10:20

Klasyfikacja generalna:

1. Austin Jones/Gustavo Gugelmin 34:12:38



2. Gerard Farrés Güell/Diego Ortega Gil 34:19:16



3. Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk 34:27:27



....



5. Marek Goczał/Łukasz Łaskawiec 34:45:55



10. Aron Domżała/Maciej Marton 40:46:23



Grzegorz Goliński