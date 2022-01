W środę śmiałkowie rywalizowali na etapie z Wadi Ad Dawasir do Bishy. Długość odcinka specjalnego wynosiła 375 kilometrów.

Dakar 2022. Polskie podium w kategorii SSV

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dakar 2022. Studio Orlen Team - Dzień 10. WIDEO Eleven Sports

Odcinek padł łupem Litwina, Rokasa Bacuski, któryod początku notował znakomite tempo, na półmetku zmagań przejął prowadzenie i nie oddał go już do samego końca, mimo pogoni polskiej załogi Domżała/Marton. Nasi rodacy stracili do zwycięzcy (którego pilotem jest Oriol Mena) minutę i 58 sekund.

Tuż za podium uplasowała się załoga Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk, która zajęła czwarte miejsce. Do triumfatorów straciła 3 minuty i 12 sekund.



W klasyfikacji generalnej duet Goczał/Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce. Prowadzą Austin Jones i Gustavo Gugelmin (Can-Am Factory). Strata naszego duetu to ponad 15 minut.