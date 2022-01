Tuż za podium uplasował się Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem. Po uderzeniu w głaz i dwóch kapciach sporo czasu stracił niestety drugi z braci - Marek Goczał.

Rywalizacja w klasie T4 od pierwszych kilometrów była bardzo zacięta. Aron Domżała i Maciej Marton radzili sobie świetnie w wymagającym terenie i krok po kroku przesuwali się w górę stawki. Na półmetku wyszli na prowadzenie i nie oddali go już do mety.

- Mamy pierwsze miejsce, choć to był zwariowany odcinek i myślę, że ostateczne wyniki rozstrzygną się dziś wieczorem lub w nocy - komentował krótko po ukończeniu oesu Aron Domżała. - Od początku, aż do tankowania na 200. kilometrze szło nam całkiem dobrze. Prowadziliśmy, ścigając się po wyboistej i technicznej trasie. Bardzo mi odpowiadała ta specyfika terenu - przyznał.

Właśnie na tym odcinku trasy, w duży głaz uderzył samochód zwycięzców prologu, Marka Goczała i Łukasza Łaskawca. Uszkodzone przednie zawieszenie oznaczało spore straty czasowe. W czołówce stawki zacięta walka trwała nadal, aż do momentu, w którym praktycznie wszystkie załogi zaczęły błądzić w poszukiwaniu kluczowego waypointa...

Rajd Dakar. Aron Domżała: To był zwariowany moment

- Po tankowaniu teren był podobny, ale dotarliśmy do bardzo trudnego miejsca, gdzie wszyscy zgubili się na około 40 minut. Nie można było znaleźć waypointa. To była loteria. Jednym udało się go znaleźć, innym nie. My mieliśmy dużo szczęścia, bo udało nam się go w końcu zaliczyć, ale to był naprawdę zwariowany moment - relacjonował Aron Domżała.

Zaliczony waypoint i dobre tempo na "ostatniej prostej" dało polskiemu duetowi z fabrycznego zespołu Can-Am Factory South Racing cenne zwycięstwo etapowe oraz pozycję lidera na starcie zmagań.

Na poniedziałek, w rozkładzie jazdy, organizator zaplanował... etap maratoński. Po pokonaniu 338 kilometrów odcinka specjalnego, który w dużej mierze będzie prowadzić przez pierwszy w tym roku, długi łańcuch wydm, kierowcy nie będą mieli dostępu do serwisu i podstawowe naprawy będą musieli wykonać sami. Trzeba będzie więc znaleźć balans między mocnym tempem a dbałością o samochód.

