Zmagania w klasie SSV Rajdu Dakar dobiegły końca. Kierowcy dziś rywalizowali na ostatnim 12. etapie. Trasa prowadziła z Bishy do Jedah. Do pokonania było 680 kilometrów.

Ostatnie etap w klasie SSV zadecydował o kolejności na podium w "generalce"

Na tym odcinku najszybsza okazała się załoga Baciuska - Mena. Za nimi zostali sklasyfikowani Luppi de Oliveira i Justo. Trzecie miejsce zajęli Jones i Gugelmin.



Czwarta lokata przypadła Markowi Goczałowi i Łukaszowi Łaskawcowi, a piąta Michałowi Goczałowi i Szymonowi Gospodarczykowi. Aron Domżała, Maciej Marton na mecie zameldowali się na ósmym miejscu.





Klasyfikacja generalna w klasie SSV. Polacy tuż za podium

Jak przekłada się to na klasyfikację generalną? Rajd Dakar 2022 w klasie SSV wygrali Austin Jones i Gustavo Gugelmin. Na drugim miejscu zostali sklasyfikowani Gerard Farres Guell oraz Diego Ortega Gil. Podium zamknęli zaś Okas Baciuska oraz Oriol Mena.



Tuż za czołową trójką uplasowali się Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec. Do podium walczyli do samego końca, ostatecznie zabrakło im minuty i trzech sekund. Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim etapie. Baciuska i Mena odrobili niemal pięć minut straty i wyprzedzili Polaków.



Piąta pozycja w "generalce" przypadła Michałowi Goczałowi i Szymonowi Gospodarczykowi. Do triumfatorów stracili oni 28 minut i 28 sekund. Aron Domżała, Maciej Marton rajd ukończyli na dziewiątej lokacie.