Rajd Dakar 2022 już po raz trzeci z rzędu organizowany jest w Arabii Saudyjskiej. Przez dwa tygodnie zawodnicy będą mieli do pokonania blisko 8,4 tys. kilometrów po niezwykle wymagających i piaszczystych pustyniach. W Dakarze 2022 zaprezentują się także Polacy. Największe szanse na podium mają startujący w kategorii samochodów Jakub Przygoński oraz quadowiec Kamil Wiśniewski.



Dakar 2022. Polacy. Jakub Przygoński i Kamil Wiśniewski powalczą o podium?

Na liście startowej Rajdu Dakar 2022 znalazło się jedenastu Polaków. Wielkie nadzieje można pokładać w występie Jakuba Przygońskiego, który w prestiżowym wyścigu pojedzie po raz trzynasty, w tym siódmy jako kierowca samochodów (wcześniej startował w kategorii motocykli). Teraz Przygoński pojedzie za kierownicą pojazdu typu Mini Buggy, a pilotem zawodnika ORELN Teamu będzie Niemiec Timo Gottschalk. Jakub Przygoński ukończył rajd już dwukrotnie na czwartym miejscu - w 2019 i 2021 r., a w 2018 r. był piąty.



-"Mini Buggy z napędem na tylne koła to będzie naprawdę mocna broń. Zdecydowałem się na to auto, bo jest znacznie lżejsze od czteronapędowego Mini. Na pewno będziemy walczyć o miejsce wyższe niż czwarte. Nie lubię patrzeć na listę startową, bo to przeraża, jak się widzi te nazwiska, ale jestem gotowy na walkę o podium. To jest mój cel na ten Dakar" - mówił Przygoński podczas wirtualnej konferencji prasowej przed Rajdem Dakar 2022.



Po raz szósty w Rajdzie Dakar wystartuje Kamil Wiśniewski. Zawodnik przystąpi do rywalizacji w kategorii quadów. Podobnie jak Przygoński zajął w ubiegłej edycji Dakaru czwarte miejsce. -"Teraz walczę o podium. I mam silną broń - tylnonapędowy quad z bardzo mocnym silnikiem. Cały sezon testowaliśmy jego możliwości, sprawdzając każdy element. Wybuchło nam parę silników, wymieniliśmy wiele wahaczy, ale wiemy, na co stać ten sprzęt" - zapewnił zawodnik Orlen Teamu, który zapowiada jazdę na "pełny gaz" od pierwszego etapu." - powiedział tuż przed Rajdem Dakar 2022 Kamil Wiśniewski.

Dakar 2022. Lista startowa: Polacy w rajdzie

Na liście startowej Rajdu Dakar 2022 znalazło się jedenastu Polaków, w tym aż sześciu w kategorii pojazdów UTV. Dwóch przedstawicieli Polska będzie miała na Dakarze w kategorii motocykli, a po jednym wśród samochodów, quadów i ciężarówek.



Lista startowa Rajdu Dakar 2022:



samochody:

Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Niemcy, Mini Buggy)

pojazdy UTV:

Aron Domżała, Maciej Marton (Can-Am)



Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Can-Am)



Marek Goczał, Łukasz Łaskawiec (Can-Am)

motocykle:

Maciej Giemza (Husqvarna)



Konrad Dąbrowski (KTM)

quady:

Kamil Wiśniewski (Yamaha)

ciężarówki:

Bartłomiej Boba, członek załogi czeskiego kierowcy Tomasa Vratny'ego (Ford)

Dakar 2022. Trasa. Kiedy i gdzie pojadą uczestnicy?

Terminarz Rajdu Dakar 2022 z podziałem na etapy, lokalizacje i kilometry do przejechania.

Prolog - Rajd Dakar 2022, 1 stycznia 2022, Dżudda-Ha'il 834 km | 19 km odcinków specjalnych

Etap 1 - Rajd Dakar 2022, 2 stycznia 2022 Ha’il-Ha'il 546 km | 334 km

Etap 2 - Rajd Dakar 2022, 3 stycznia 2022 Ha’il-Al Artawiyah 585 km | 339 km

Etap 3 - Rajd Dakar 2022, 4 stycznia 2022 Al Artawiyah-Al Qaysumah 554 km | 368 km

Etap 4 - Rajd Dakar 2022, 5 stycznia, 2022 Al Qaisumah-Rijad 707 km | 465 km

Etap 5 - Rajd Dakar 2022, 6 stycznia 2022 Rijad-Rijad 563 km | 348 km

Etap 6 -Rajd Dakar 2022, 7 stycznia 2022 Rijad-Rijad 635 km | 421 km

Dzień przerwy, 8 stycznia 2022

Etap 7 - Rajd Dakar 2022, 9 stycznia 2022 Rijad-Al Dawadimi 700 km | 401 km

Etap 8 - Rajd Dakar 2022, 10 stycznia 2022 Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir 828 km | 394 km

Etap 9 - Rajd Dakar 2022, 11 stycznia 2022 Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir 490 km | 287 km

Etap 10 - Rajd Dakar 2022, 12 stycznia 2022 Wadi Ad Dawasir-Bisza 757 km | 374 km

Etap 11 - Rajd Dakar 2022, 13 stycznia 2022 Bisza-Bisza 500 km | 345 km

Etap 12 - Rajd Dakar 2022, 14 stycznia 2022 Bisza-Dżudda 676 km | 163 km

Dakar 2022. Gdzie oglądać transmisje z rajdu w tv i online?

W 44. edycji Rajdu Dakar 2022 wystartują Jakub Przygoński, Maciej Giemza, Kamil Wiśniewski i Czech Martin Prokop, którzy są zawodnikami Orlen Teamu. Raporty z trasy będzie można oglądać w tv w codziennych programach Eleven Sports. Studio Orlen Team na żywo każdego dnia w czasie trwania Rajdu Dakar 2022 o 11:00 i 23:00. Transmisje będzie można oglądać także online live stream na Polsat Box Go i elevensports.pl. Informacje z trasy znajdziesz również na sport.interia.pl.



