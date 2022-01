Po jednodniowej przerwie powróciły emocje związane z Rajdem Dakar 2022. O godz. 07.40 czasu miejscowego w Arabii Saudyjskiej, na trasie między stolicą kraju, Rijadem, a Ad-Dawadimi, rozpoczęła się rywalizacja motocyklistów w ramach siódmego etapu zmagań.

Rajd Dakar 2022. Jose Ignacio Cornejo najlepszy, Maciej Giemza 16.

Najlepszy okazał się Jose Ignacio Cornejo z Monster Energy Honda Team, który przejechał trasę w czasie 3:28.46 i wyprzedził tym samym o 44 sekundy drugiego w klasyfikacji Kevina Benavidesa.



Podium zamknął kolega z zespołu Cornejo - Joan Barreda, który do Chilijczyka stracił 2 min i 51 s. W rywalizacji brało również udział dwóch Polaków - Maciej Giemza (+17.06) oraz Konrad Dąbrowski (+26.45). Rezultaty te pozwoliły im zająć odpowiednio 16. i 29. pozycję.



O sporym pechu może mówić Daniel Sanders, który liczył się w walce o końcowy triumf w RD. Australijczyk zaliczył upadek na dojeździe na start i doznał kontuzji lewej ręki, która wykluczyła go z udziału w zmaganiach. Motocyklista został przetransportowany do szpitala i będzie to dla niego prawdopodobnie koniec rywalizacji na ten rok.



Rajd Dakar 2022. Adrien van Beveren liderem po siódmym etapie

W klasyfikacji generalnej po siódmym etapie pierwsze miejsce wśród motocyklistów zajmuje Adrien van Beveren z czasem 23:45.02. Drugi jest Matthias Walkner (+5.12), a trzeci wspominany już Benavides (+5.23). Giemza jest 23. (+1:49.17), a Dąbrowski 30. (+2:27.14).



Ósmy etap Rajdu Dakar 2022 rozpocznie się jutro - do pokonania będzie trasa Ad-Dawadimi - Wadi ad-Dawasir o długości 830 km (w tym 395 km odcinka specjalnego).



Paweł Czechowski