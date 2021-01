Motocyklista Toby Price po wypadku na dziewiątym etapie Rajdu Dakar czuje się dobrze. Australijczyk zamieścił zdjęcie ze szpitala i uspokoił swoich kibiców.

Do wtorku Price był wiceliderem Dakaru w klasyfikacji motocyklistów. Musiał się jednak wycofać z rywalizacji. Zmusił go do tego groźny wypadek, po którym kierowca trafił do szpitala.

Price w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie ze szpitalnego łóżka z placówki w Tabuk, do której trafił. Zapewnił, że czuje się dobrze, choć nie ustrzegł się złamania. Będzie musiał przejść operację.

"Złamałem swoją 30. kość. Niewiele pamiętam, boli mnie obojczyk, ramię oraz dłoń i będę potrzebował operacji" - napisał na Twitterze.

"Jestem zawiedziony, że nie będę mógł dokończyć rajdu. Zawiodłem zespół i moich sponsorów" - dodał.

Price jest trzykrotnym zwycięzcą Dakaru. W tym roku nie dołoży kolejnej wiktorii.

W klasyfikacji generalnej motocyklistów prowadzi Kevin Benavides, a drugi jest Ricky Brabec, który wygrał 10. etap.

